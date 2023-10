Rooney twee weken na aanstelling al in zwaar weer: ‘Heel begrijpelijk’

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 08:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:39

Wayne Rooney had zich zijn eerste weken als manager van Birmingham City vermoedelijk iets anders voorgesteld. De oud-spits, die twee weken geleden werd aangesteld bij de club uit de Championship, ging zowel tegen Middlesbrough als Hull City onderuit en ziet de druk daarmee meteen worden opgevoerd.

Dat de ploeg van Rooney woensdag tegen Hull City werd uitgefloten na het laatste fluitsignaal, is ook de manager niet ontgaan. "Het is duidelijk dat de spelers zich niet op hun gemak voelen", aldus de voormalig speler van Manchester United. "Ik heb tegen de spelers gezegd: 'Wees eerlijk tegen mij, als je denkt dat je het niet kunt, vertel het me dan, dan kunnen we ons aanpassen.'"

In Engeland is men verbaasd dat Rooney, na slechts twee wedstrijden in dienst van Birmingham, de houding van zijn spelers bekritiseert. "Het is voor mij iets om naar te kijken in termen van: 'Vraag ik te veel, gaat het te snel?' Het is mijn taak om dat op te lossen", gaat Rooney verder. "Ik maakte me vooral zorgen over het gebrek aan intensiteit in de laatste tien minuten."

Liam Rosenior, die Roooney's assistent was bij Derby County, heeft alle vertrouwen in een goede afloop. "Het zal gewoon tijd nodig hebben. Ik weet dat deze club er een manier van spelen probeert in te slijpen. Ik ken Wayne en als je hem de tijd geeft, weet ik zeker dat hij het op de rit zal krijgen."

Rooney doet vooral een beroep op de fans van Birmingham. "Wees geduldig. Ik snap het, hoor. De club brak met een manager (John Eustace, red.) die erg populair was en een grote rol had in het stabiliseren van de club. Ik snap de frustratie echt wel."

"Maar we moeten realiseren waar we met z'n allen naartoe willen. Niet waar we nu zijn, maar waar we heen willen. Dat is ons doel en daar werken we voor. Ik heb mijn spelers direct duidelijk gemaakt dat we op een andere manier willen spelen. Een manier die voor sommigen misschien even wennen is."

Birmingham City bivakkeert na dertien gespeelde wedstrijden op de twaalfde plek in de Championship. Afgelopen seizoen eindigden the Blues als zeventiende, het jaar ervoor als twintigste. De laatste keer dat de club op het hoogste niveau actief was, was in het seizoen 2010/11.