Ronaldo spreekt zich uit: ‘Zeg niet dat Messi het niet verdient, maar...'

Cristiano Ronaldo hecht steeds minder waarde aan de Ballon d'Or en The Best FIFA Football Awards. De bijna 39-jarige aanvaller van Al-Nassr werd met 54 doelpunten topscorer van 2023, maar werd tot zijn eigen verbazing hiervoor niet beloond met een prestigieuze prijs.

"De Ballon d'Or en The Best FIFA Football Awards raken hun geloofwaardigheid enigszins kwijt", concludeert de teleurgestelde Ronaldo zondag in een uitgebreid interview met het Portugese medium Record.

"Ik wil niet zeggen dat Messi, Haaland en Mbappé het niet verdienen, maar de cijfers liegen niet. Je moet simpelweg naar het hele seizoen kijken. De cijfers zijn feiten", verwijst de verbaasde Ronaldo naar zijn vele doelpunten namens Al-Nassr in het vorige kalenderjaar.

"En dat zeg ik niet omdat ik de Globe Soccer Awards heb gewonnen. Ik geloof gewoon niet meer in die prijzen. Ik ben topscorer geworden vorig jaar en dat kan niemand van mij afnemen. Dat maakt mij ook erg gelukkig."

Ronaldo werd voor het eerst in twintig jaar niet genomineerd voor de Ballon d'Or, die hij in totaal vijf keer veroverde. De prijs ging uiteindelijk voor de achtste keer naar Messi, wat gezien zijn transfer naar Inter Miami voor de nodige verbazing zorgde in voetballand.

"Sommige mensen zeggen dat het makkelijker is om in Saudi-Arabië aan 54 goals te komen. Maar profvoetballers weten hoe moeiljk het is om te scoren, of dat nou in Saudi-Arabië, Italië, Spanje of Portugal is. Een doelpunt is een doelpunt", benadrukt de nog altijd gretige Ronaldo.

"Ik ben er dus trots op dat ik Haaland, Mbappé en Kane ben voorgebleven, aldus de superster uit Portugal, die afgelopen vrijdag bij de uitreiking van de Globe Soccer Awards in Dubai opmerkte dat de Saudische competitie beter is dan de Franse Ligue 1.

