Ronaldo en Fofana helpen Al-Nassr met heerlijke goals aan halvefinaleplaats

Zondag, 6 augustus 2023 om 20:39 • Jonathan van Haaster

Cristiano Ronaldo heeft zich andermaal laten gelden bij Al-Nassr. In de kwartfinale van de Arab Club Champions Cup tegen Raja Casablanca opende de Portugees de score met een fraai schot. De Saudi's liepen snel weg bij de Marokkanen, want nog voor voor de 40ste minuut stond het 0-3. De snelle aansluitingstreffer van Raja, een eigen doelpunt, zorgde niet voor een comeback: 1-3. Zomeraankopen Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Seko Fofana en Alex Telles stonden in de basis.

Bijzonderheden

Ronaldo was donderdag nog van grote waarde door zijn club in de wedstrijd tegen Zamalek vlak voor tijd voor uitschakeling te behoeden. Zondag volgde de kwartfinale tegen Raja, dat in de eerste helft niets te vertellen had. Allereerst opende Ronaldo de score door vanaf randje zestien met zijn mindere linker kiezelhard uit te halen: 0-1. De tweede treffer volgde tien minuten later. Sultan Al Ghannam ontsnapte aan de buitenspelval en haalde feilloos uit richting de verre hoek: 0-2. De 0-3 kwam op naam van Seko Fofana. De Ivoriaan sprong hoger dan iedereen en zorgde met een uiterst fraaie kopbal voor de derde Saudische treffer. Abdullah Madu zorgde met een sliding onbedoeld voor de 1-3, maar dat deerde de Al-Nassr niet. De ploeg van trainer Luis Castro neemt het woensdag in de halve finale op tegen het Irakese Al-Shorta.

Zamalek - Al-Nassr 1-3

19' 0-1 Cristiano Ronaldo (assist: Anderson Talisca)

29' 0-2 Sultan Al Ghannam (assist: Abdullah Al Khaibari)

38' 0-3 Seko Fofana (assist: Alex Telles)

41' 1-3 Abdullah Madu (eigen doelpunt)