Ronald Koeman over gedrag Weghorst: ‘Ik heb ook wel eens gedacht…’

Bondscoach Ronald Koeman is te gast bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. De 62-jarige trainer gaat in op het gedrag van Wout Weghorst, die opzien baarde door huilend de catacombe in te duiken na het gelijkspel tegen FC Groningen.

Koeman krijgt de vraag of hij eerder in zijn carrière als trainer spelers heeft meegemaakt die de drive van Weghorst bezitten. “Je hebt altijd spelers in je selectie die zo bezig zijn met het voetbal. In het hedendaagse voetbal moet je dat ook zijn. Als je ziet hoe fit hij is en hoe erg hij ermee bezig is om dat te zijn. Hij is ook enorm belangrijk voor het team”, looft Koeman de spits van Ajax.

De beelden van een huilende Weghorst na het gelijkspel tegen Groningen verschijnen vervolgens in beeld. “Dit is niet gespeeld”, beweert de bondscoach. “Men zegt gauw dat het geacteerd is. Ik heb zelf ook wel gedacht voordat ik Wout kende: dit is een beetje overdreven. Inmiddels weet ik wel dat hij zo is”, legt Koeman uit.

“Niet alleen voor Ajax is hij belangrijk geweest, maar ook voor het Nederlands elftal. Als je hem brengt dan verandert er iets. Door zijn manier van zijn, zijn agressiviteit en zijn lengte. Het is niet voor niets dat hij de 1-2 maakt. Het is dan extra pijnlijk, ook voor hem, dat het dan zo eindigt”, ziet Koeman.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias haalt een incident op de training van Oranje tijdens het EK van 2024 boven water. “Soms kan zijn drive hem wel in de weg zitten. Ik kan mij herinneren dat ik op een gegeven moment tegen hem zei: ‘En nou moet je je bek houden, want ik ben er klaar mee.’ Hij blijft maar doorgaan en na afloop weet hij echt wel dat hij iets te lang is doorgegaan met zeuren”, lacht Koeman.

“Voor een trainer zijn dit geweldige jongens om mee te werken. Ze geven je feedback en vragen dingen aan je, zoals: wat is deze week het plan met mij? Dan vertel je hem dat hij in eerste instantie moet wachten op zijn kans en op de bank zal zitten. Hij kijkt je dan aan met een blik dat hij het er niet mee eens is, maar vanaf dat moment doet hij alles om de mening van de trainer te doen veranderen”, sluit Koeman af.