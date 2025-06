Eigenaar verandert clubnaam, clubkleuren én het logo: fans zijn woest

Ophef in België. RWDM, dat uitkomt op het tweede niveau, heet vanaf 1 juli Daring Brussels. Ook het logo en de clubkleuren worden veranderd. De wijzigingen zijn een idee van de Amerikaanse eigenaar John Textor. De fans van de club zijn woest en een petitie gestart om een stokje te steken voor de aangekondigde veranderingen.

CEO Maxime Vossen licht de wijzigingen toe. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, maar om te groeien is een sterke clubnaam heel belangrijk. We staan als bestuur volledig achter deze beslissing omdat de argumenten van Textor steekhouden”, aldus Vossen.

De CEO stipt aan dat ‘RWDM’ in het buitenland niet makkelijk uit te spreken is. “Als Textor het in de VS had over RWDM kreeg hij gelijk de vraag: ‘Waar staan die letters voor? En waar ligt dat?’ Met Daring Brussels krijg je zulke vragen niet.”

Over de nieuwe naam is goed nagedacht, vervolgt Vossen. “In Daring zit het woord ‘dare’: durven. Daar staat onze club voor. Internationaal bekt het ook makkelijker. Spreek ‘RWDM’ uit in het Nederlands, Frans of Engels en het klinkt telkens anders.”

Aan de clubkleuren wordt goud toegevoegd. Ook het logo verandert. “De kleuren blijven behouden, maar goud wordt eraan toegevoegd. Voor het nieuwe logo hebben we een beroep gedaan op een gereputeerd marketingbureau, dat ook zakendoet met onder meer Stromae”, aldus Vossen.

De fans zijn kwaad over de gang van zaken. Op social media is veel te doen over de wijzigingen en er is ondertussen een petitie gestart om het besluit van de club tegen te gaan.

“Van de ene op de andere dag verdwijnen mijn club, vier letters en kleuren ten gunste van een Amerikaan voor wie wij en onze geschiedenis niets betekenen”, schrijft een fan op X. “Daring Brussels vertegenwoordigt onze club niet.”

RWDM staat voor ‘Racing White Daring Molenbeek’ en ontstond na een fusie tussen Daring Club Molenbeek en Racing White.