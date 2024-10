Ronald Koeman heeft de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de duels in de Nations League met Hongarije en Bosnië en Herzegovina. De bondscoach heeft opnieuw geen plekje ingeruimd voor Memphis Depay. Ook Frenkie de Jong, die nog niet honderd procent fit is, ontbreekt wederom.

Koeman heeft wel Nathan Aké en Wout Weghorst op de voorlopige lijst gezet. Het duo ontbrak tijdens de vorige interlandperiode nog vanwege een blessure (Aké) en gebrek aan wedstrijdritme (Weghorst).

Noa Lang staat ook op de lijst. De aanvaller van PSV speelde vorig jaar september zijn laatste interland. Toen viel Lang negen minuten voor tijd in tijdens het uitduel met Ierland (1-2).

Jurriën Timber en Xavi Simons ontbreken wegens blessures. “Op deze voorlopige lijst hebben we alleen spelers gezet die nu volledig fit en inzetbaar zijn”, laat Koeman optekenen. “Helaas hebben we te maken met veel jongens waar nog een vraagteken achter staat.”

“We houden dat de komende periode natuurlijk nauwlettend in de gaten. Het zou kunnen dat spelers dan alsnog in beeld komen voor de definitieve selectie over twee weken”, aldus de bondscoach.

Het Nederlands elftal speelt op zaterdag 16 november in de Johan Cruijff ArenA tegen Hongarije. Drie dagen later staat het laatste duel in de groepsfase van de Nations League op het programma, wanneer Oranje het opneemt tegen Bosnië en Herzegovina in Zenica.

Het Nederlands elftal staat op de tweede plaats in Groep A3 van de Nations League. Koploper Duitsland gaat met tien punten aan kop. Hongarije staat net als Oranje op vijf punten, maar heeft een slechter doelsaldo (-3) dan het elftal van Koeman (+2).

Voorselectie Nederlands elftal

Keepers: Bart Verbruggen, Mark Flekken, Nick Olij.

Verdedigers: Nathan Aké, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Matthijs de Ligt, Ian Maatsen, Micky van de Ven.

Middenvelders: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Kenneth Taylor, Guus Til, Quinten Timber, Mats Wieffer.

Aanvallers: Brian Brobbey, Cody Gakpo, Justin Kluivert, Noa Lang, Donyell Malen, Wout Weghorst, Joshua Zirkzee.