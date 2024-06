Ronald Koeman bevestigt: Bart Verbruggen is eerste doelman van Oranje

Bart Verbruggen is de eerste doelman van het Nederlands elftal tijdens het EK. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman zojuist bevestigd tijdens de persconferentie. De 21-jarige goalie van Brighton & Hove Albion zal ook in de oefeninterlands tegen Canada en IJsland spelen. Mark Flekken is voorlopig de tweede doelman. Justin Bijlow fungeert als derde keeper, maar die volgorde kan tijdens het toernooi nog wisselen, aldus Koeman.

Veel analytici hadden al verwacht dat Koeman Verbruggen aan zou gaan wijzen als de vaste man onder de Nederlandse lat in Duitsland. De keeper van the Seagulls speelde in oktober, november en maart in totaal vijf interlands en liet toen een prima indruk achter.

Verbruggen was dit seizoen geen vaste waarde onder de lat bij Brighton, aangezien de vertrokken manager Roberto De Zerbi een roulatiesysteem hanteerde. Eerstgenoemde wisselde daarom om de paar wedstrijden af met Jason Steele. Verbruggen kwam uiteindelijk tot 27 optredens bij Brighton; Steele maakte 23 keer zijn opwachting.

De Nederlandse doelman troeft Flekken en Bijlow dus af wat betreft de plek onder de lat tijdens het EK. Flekken kwam dit seizoen tot 38 duels namens Brentford, keepte twee interlands in september en stond in de basis tijdens het oefenduel met Schotland (4-0 winst) in maart.

De laatste interland van Bijlow dateert van juni vorig jaar, toen hij het doel verdedigde in het Nations League-duel met Italië (2-3 nederlaag). De keeper van Feyenoord miste een groot deel van de tweede seizoenshelft wegens een kuitblessure. Bijlow stond veertien wedstrijden aan de kant, maar mocht van Arne Slot in de laatste vier competitieduels starten om zich in de kijker te spelen voor het Nederlands elftal.

Oranje oefent donderdagavond in De Kuip tegen Canada alvorens IJsland maandagavond de tegenstander is in Rotterdam-Zuid. Het zijn de laatste twee duels waarin het Nederlands elftal aan vastigheden kan werken voordat het EK begint. De ploeg van Koeman start het eindtoernooi volgende week zondag tegen Polen. Frankrijk en Oostenrijk zijn op respectievelijk 21 en 25 juni de tegenstander.

