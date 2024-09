Ronald de Boer ziet verrassende uitblinker bij Ajax: 'Ik hoop dat hij nu weer de oude wordt'

Ronald de Boer heeft donderdagavond een sterk spelende Mika Godts gezien bij Ajax. De Belgische linksbuiten was de laatste weken niet in zijn beste vorm, maar blonk tegen Besiktas (4-0 winst) uit met twee doelpunten.

Bij Ziggo Sport laat De Boer weten vooral na de rust onder de indruk van geraakt te zijn van Godts. Voor de theepauze was de jongeling geen uitblinker, aldus de analist.

"Ik vond hem in de eerste helft niet goed", laat De Boer weten. "Hij was wel een beetje betrokken bij die eerste goal, maar dat was meer geluk dan wijsheid."

"Tweede helft kwam Godts wat meer los", zag de voormalig international, "maar dat heeft ook te maken met dat je voor staat en dat Besiktas meer vooruit moet. Dan komt er ruimte."

In het tweede bedrijf was Godts met twee doelpunten van grote waarde voor Ajax. Beide keren kon hij van dichtbij raak schieten.

"De 2-0 maakt hij goed af, hij blijft koel. Laten we wel zijn, deze jongen is hartstikke jong. Maar dit geeft vertrouwen, twee goals", is De Boer hoopvol over Godts' toekomst.

"In zo'n belangrijke wedstrijd twee keer scoren, dat neemt hij weer mee. Dat doet wat met je. Ik hoop dat hij nu weer de Godts wordt zoals we hem eerder hebben gezien. Ik hoop dat dit een boost geeft", besluit De Boer.