Ron Jans laat sabbatical definitief schieten voor dienstverband bij FC Utrecht

Woensdag, 6 september 2023 om 13:32 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:37

Ron Jans is de nieuwe hoofdtrainer van FC Utrecht, zo maken de Domstedelingen bekend via de officiële kanalen. De 64-jarige oefenmeester vertrok eind juni na drie jaar bij FC Twente en wilde eigenlijk een sabbatical nemen om meer tijd door te brengen met zijn familie, maar komt daar nu dus op terug. Jans tekent voor twee seizoenen in Stadion Galgenwaard en staat aanstaande maandag voor het eerst voor de groep.

FC Utrecht kent de slechtste seizoensstart uit de clubgeschiedenis. De ploeg staat na vier wedstrijden nog altijd met lege handen en maakte tot dusver pas één doelpunt, afgelopen zondag tegen Feyenoord (1-5). De drie wedstrijden daarvoor werden verloren van PSV (2-0), sc Heerenveen (0-2) en PEC Zwolle (1-0). Die drie duels kostten Michael Silberbauer uiteindelijk zijn baan.

Rob Penders was de eindverantwoordelijke op de bank bij FC Utrecht tijdens het duel met Feyenoord, maar ook hij kon de ploeg niet aan de praat krijgen. Dat laatste moet Jans wel voor elkaar zien te krijgen. De in Zwolle geboren trainer stond de afgelopen drie jaar aan het roer bij FC Twente, dat toen uitstekend presteerde. Jans vormde daarnaast een hechte eenheid met technisch directeur Jan Streuer. De twee besloten deze zomer samen te vertrekken uit Enschede.

Reactie Jans

"Afgelopen zomer had ik voor ogen om een sabbatical te nemen tot januari, maar soms zijn kansen er om gepakt te worden", aldus Jans in een eerste reactie. "Het eerste gesprek met FC Utrecht ging niet uit mijn hoofd: ik zie de mogelijkheden die hier liggen en voel de drang mijn bijdrage te leveren. Daarom ben ik ingestapt bij FC Utrecht, een prachtige club met een grote achterban. Het fundament ligt er, de spelersgroep heeft genoeg kwaliteit en ik geloof er heilig in dat we samen voor Europees voetbal kunnen gaan. Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging."

FC Utrecht stelt met Jans een van de meest ervaren trainers van Nederland aan. De coach stond tot dusver bij 571 Eredivisie-wedstrijden als eindverantwoordelijke langs de lijn. Alleen Han Berger (637) en Bert Jacobs (741) hebben meer Eredivisie-duels als trainer achter hun naam staan. Jans kende zijn grootste successen tussen 2013 en 2017, toen hij de scepter zwaaide bij PEC Zwolle. Met die club wist de trainer in 2014 beslag te leggen op de TOTO KNVB Beker door in een zinderende finale af te rekenen met Ajax (5-1). De Zwollenaren pakten het seizoen daarna ook de Johan Cruijff Schaal door wederom te winnen van Ajax (1-0).

Reactie Zuidam

Technisch directeur Jordy Zuidam is content met de komst van Jans. "We zijn ontzettend blij Ron aan boord te hebben. Hij heeft als trainer bij diverse clubs in binnen- en buitenland gewerkt, neemt veel ervaring met zich mee, is een Nederlandse trainer die de Eredivisie door en door kent en heeft bij meerdere clubs bewezen het maximale uit een spelersgroep te kunnen halen. De ploegen die hij traint, voetballen met veel spelvreugde. Daarnaast durft hij jonge, talentvolle spelers de kans te geven."