Ron Jans: ‘Ik zou echt heel graag met deze speler willen werken’

Ron Jans zou graag eens willen samenwerken met Noa Lang, zo vertelt hij zondagavond in Studio Voetbal. De aanvaller van PSV kreeg afgelopen week alle ogen op zich gericht met goals tegen Paris Saint-Germain en PEC Zwolle en greep die momenten aan om zijn nieuwe rap onder de aandacht te brengen.

'Je bent een 9 + 1 als mijn rugnummer', is een van de kreten die voorkomt in het nieuwe nummer van Lang, dat hij heeft uitgebracht samen met Ronni Flex. Afgelopen weekend liet de aanvaller een shirt zien met die cijfers om zijn nieuwe nummer te promoten.

"Van mij hoeft dat niet", aldus Theo Janssen in Studio Voetbal. "Je bent aan het voetballen, je bent met je werk bezig. Dat hij muziek maakt is fantastisch, maar hij hoeft daar geen reclame voor te maken op het voetbalveld."

Vervolgens gaat het over de voetballende capaciteiten van Lang. "Die jongen kan gewoon heel goed voetballen", zegt Janssen. "Hij heeft alles wat je wil van een buitenspeler. Hij is technisch vaardig, heeft lef en zoekt altijd de actie. Hij overdrijft misschien soms een beetje, maar daar houd ik wel van. Maar mensen zijn heel erg kritisch om de dingen eromheen."

Ron Jans weet dat ze Lang bij FC Twente 'een hele lieve jongen' vonden'. "Hoe hij zich presenteert is allemaal bijzaak", aldus de trainer van FC Utrecht. "Ik zou echt heel graag met hem willen werken en me erin willen verdiepen waarom hij bepaalde dingen doet."

Jans doelt op het interview na afloop van PSV - PEC, waarin Lang zei te bulken van het zelfvertrouwen. "Ik weet dat niemand in Nederland mij stopt als ik fit ben", zei de buitenspeler voor de camera van de NOS. "Ik denk ook niemand in Europa. Dat durf ik gewoon te zeggen."

"Waar komt dat vandaan? Is dat goed? Ik heb heel veel vragen", aldus Jans. "De Theo Janssens van deze wereld sterven allemaal uit. Ik vind het ook wel iets hebben. Als hij (Lang, red.) in het veld maar zijn dingen doet, en dat doet hij op dit moment."

Pierre van Hooijdonk zou Lang selecteren voor Oranje. De aanvaller van PSV is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie. "Het is een fantastische buitenspeler, alleen is hij een beetje anders in zijn hoofd dan de meeste mensen."