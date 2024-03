Ron Jans gooit deur naar ‘wankel’ Ajax bij voorbaat dicht

Ron Jans heeft geen trek in het hoofdtrainerschap bij Ajax, zo heeft hij laten weten aan de NOS. De naam van de 65-jarige Zwollenaar werd onder meer door René van der Gijp genoemd als opvolger van John van 't Schip, maar een belletje hoeven ze niet te wagen in Amsterdam.

Jans staat zondagmiddag vanaf 12:15 uur met zijn FC Utrecht tegenover Ajax in de Johan Cruijff ArenA. In aanloop naar dat duel sprak de NOS met de trainer van de Domstedelingen. Het ging daarbij onder meer over het hoofdtrainerschap bij Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"René (van der Gijp, red.) heeft er natuurlijk wel verstand van", aldus een enigszins cynische Jans. "Nee, grapje. Als Ajax al contact zou willen opnemen, dan hoeven ze dat niet te doen. Ik heb in september voor anderhalf jaar bij FC Utrecht getekend en heb het geweldig naar mijn zin."

"En ik ben van: een man een man, een woord een woord", gaat Jans verder. "Loyaliteit en betrouwbaarheid vind ik een groot goed. Dus ik ga op dit moment naar geen enkele andere club."

Jans geeft toe geschrokken te zijn van het niveau van Ajax tegen FK Bodo/Glimt. "Verdedigend klopte het niet, aanvallend klopte het niet. Dat ze daar hebben gewonnen, was echt een wonder. Ajax wankelt weer, maar ik ben niet van plan om daar te veel over te zeggen. Dat het beter kan, weten ze zelf ook wel."

Ajax heeft tot dusver nog geen definitieve beslissing genomen over wie volgend seizoen aan het roer staat bij het vlaggenschip. De geluiden dat de club niet doorgaat met Van 't Schip worden steeds hardnekkiger.

Ook Mike van der Hoorn, voorheen uitkomend voor Ajax, ziet dat ze het lastig hebben in de hoofdstad. "Ze hebben het moeilijk", aldus de mandekker. "Maar ze missen ook wat steunpilaren. Zodra die terugkomen, zie ik de resultaten ook weer verbeteren. Ajax blijft altijd gevaarlijk."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties