Ron Jans zit helemaal op zijn plek bij FC Utrecht, zo laat hij weten in gesprek met Voetbal International. De succestrainer staat met de Domstedelingen op een uiterst knappe tweede plek in de Eredivisie, maar heeft desondanks geen ambitie meer om bij een echte topclub te gaan trainen. “Dat heb ik allang opgegeven”, aldus Jans.

Utrecht haalde tot dusver 22 punten uit de eerste 8 wedstrijden in de Eredivisie, wat goed is voor een tweede plaats. Toch is Utrecht vooralsnog niet meer dan een outsider, volgens velen. “Dan heb je het programma Voetbalpraat, dat vind ik een mooi programma trouwens, en dan gaat het over de top vijf en dan worden wij niet genoemd”, lacht Jans.

De 66-jarige oefenmeester kan er wel om lachen. “We worden nog lang niet overal serieus genomen. Dat vind ik wel mooi. We staan nu tweede en er is best een gaatje met clubs achter ons in de top vijf. Maar we weten zelf ook wel dat we iets boven onze stand staan.”

Centrumverdediger Mike van der Hoorn vertelt over de kracht van zijn trainer. “Hij creëert een veilige omgeving, waarin iedereen zijn mening durft te uiten en spelers elkaar beter willen maken. FC Utrecht stond natuurlijk al langer wel bekend om de leuke spelers, maar het was nooit echt een team.”

“Dat is nu wel anders, en overwinningen zorgen dan voor de perfecte boost. De trainer speelt daarin een cruciale rol”, zo is Van der Hoorn lovend over Jans. “Met al zijn ervaring weet hij hoe hij een winnend team kan smeden, met daarbij een concurrentiestrijd op meerdere plekken.”

Ondanks alle complimenten blijft Jans met beide benen op de grond staan. “Waardering is altijd leuk. Maar ik vind Ron Jans geen toptrainer. Een toptrainer traint bij topclubs, heeft veel internationale wedstrijden op zijn naam staan. Dus daar kan ik niet mee tevoorschijn komen.”

De ambitie om naar een grotere club te gaan is er dan ook niet meer bij Jans. “Ik heb allang de ambitie opgegeven, het is niet mijn ambitie om bij een topclub in Nederland te komen. Mijn ambitie is dat ik elke dag wil genieten met de mensen om me heen, hard werken, samenwerken, iets opbouwen met zijn allen, met de mensen bezig zijn, met voetbal bezig zijn. Daar geniet ik enorm van bij FC Utrecht.”