Ron Jans betreurt miljoenentransfer van Ajax en had liever iemand anders gezien

Maandag, 28 augustus 2023 om 07:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:47

In Studio Voetbal is zondag stilgestaan bij het keepersprobleem van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman zag Justin Bijlow vorige week afhaken met een blessure en moet zijn eerste keus tijdens de Final Four van de Nations League missen in de komende EK-kwalificatieduels. Ook Andries Noppert maakte dit weekend een slechte beurt. Ron Jans breekt een lans voor een nieuw gezicht.

De voormalig trainer van Heerenveen, FC Groningen en FC Twente zou graag Nick Olij bij Oranje zien. "Heel veel respect voor hem", aldus Jans in het voetbalpraatprogramma. "Olij is geen incident meer. Ik vind het hartstikke jammer dat Ajax die jonge Duitser heeft gekocht voor een behoorlijk bedrag. Olij was te oud. Maar als hij (Olij, red.) dit bij Ajax laat zien, zit hij ook zo bij het Nederlands elftal."

Ook Ibrahim Afellay heeft genoten van Olij. "Het was Olij die Sparta in de wedstrijd hield met geweldige reddingen", aldus de oud-middenvelder. "Vorige week redde hij Sparta ook met een geweldige redding uit de kruising (op een vrije trap van Igor Paixão, red.). Vandaag pakt hij wederom de punten." Sparta won met 1-3 op bezoek bij Heerenveen en is de trotse koploper van de Eredivisie.

Rafael van der Vaart denk niet dat het heel veel verschil maakt voor een doelman of hij voor Sparta of Ajax speelt. "We hebben gewoon een keepersprobleem in Nederland", legt hij de vinger op de zere plek. "Als Olij op dit moment dit laat zien, zie ik geen reden om hem er niet bij te halen. Misschien moet hij zelfs spelen."

Andries Noppert

Iemand die een minder sterke beurt maakte was Noppert. De doelman van Heerenveen zag er meerdere keren niet goed uit en ging voor het eerst dit seizoen onderuit met zijn ploeg. "Ik neem aan dat Koeman zich daar ook een beetje zorgen over maakt", aldus Arno Vermeulen. "Oranje en keepers is een uitermate lastig verhaal. Noppert is een van de drie overgebleven doelmannen, maar hij verkeert niet in beste doen."