Ron Jans beleeft absolute droomstart en tilt FC Utrecht van de laatste plek

Zaterdag, 16 september 2023 om 23:02 • Lars Capiau • Laatste update: 23:13

Ron Jans heeft in zijn trainersdebuut bij FC Utrecht een 1-3 overwinning geboekt. De Domstedelingen kwamen al vroeg in de wedstrijd via Ole Romeny op voorsprong, verdubbelden de marge via uitblinker Victor Jensen nog voor rust en gaven dat niet meer weg. Heracles maakte na rust de aansluitingstreffer, maar met een eigen doelpunt tekende Navajo Bakboord aan voor een 1-3 eindstand. Met de eerste drie punten van het seizoen klimt FC Utrecht naar de vijftiende plek, waardoor Almere City voorlopig de nieuwe lantaarndrager is.

Ron Jans haalde meteen flink de bezem door de Utrechtse basisopstelling. Isac Lidberg, Jens Toornstra, Zakaria Labyad en Bart Ramselaar werden allen door de oefenmeester tot de bank verwezen. Oscar Fraulo, Romeny en Mark van der Maarel, zelfs als aanvoerder, konden wel rekenen op een basisplaats. Bij Heracles waren er geen verandering ten opzichte van het vorige duel

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Othman Boussaid draaide vrij weg bij zijn man en stak de sterk spelende Mats Seuntjens weg, die de bal op heerlijke wijze met buitenkantje voet voor de goal bracht. Daar stond Ole Romeny helemaal vrij, die de bal voor het intikken had: 0-1. Dat het vijf minuten later nog steeds 1-0 stond was een klein wonder te noemen. Seuntjens liep recht op doelman Michael Brouwer af, maar laatstgenoemde keerde de bal knap met het been. Luttele seconden later vuurde de aanvaller het leer keihard op de lat.

Heracles dacht langszij te komen, daar Mohamed Sankoh een voorzet van Emil Hansson tot doelpunt verwerkte. Dat deed de Heraclied echter met zijn hand, waardoor dat doelpunt door de VAR werd afgekeurd. Na een halfuur dacht Jensen de 2-0 binnen te prikken, maar zijn inzet rolde via de binnenkant van de paal uit de doelmond. Even later mocht de Deen alsnog vieren. In de zesde minuut van de blessuretijd van de eerste helft kopte Jensen raak. Fraulo bracht een afgeslagen corner opnieuw in en vond de compleet vrij staande Jensen, die wel raad wist met het buitenkansje: 2-0.

Direct na de theepauze dacht de Deense middenvelder weer te scoren nadat hij de bal ontving van Seuntjens, maar zijn schot werd spatte via de vingertoppen van Brouwer uiteen op de lat. Na een uur spelen deed Heracles wat terug. Uit een Utrechtse corner lanceerde Heracles een razendsnelle counter, die door Abed Nankishi tot doelpunt gepromoveerd werd: 1-2. In de absolute slotfase, die eerder werd onderbroken door tijdelijke stakingen, werkte pechvogel Bakboord een voorzet van invaller en debutant Hugo Nuvoa in eigen doel.