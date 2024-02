Vertrokken Ajax-speler: ‘Amsterdamse cultuur was voor mij een beetje vreemd’

Voor Victor Jensen is het duel tussen Ajax en FC Utrecht aanstaande zondag extra bijzonder. De 24-jarige Deen stond tussen 2018 en 2022 onder contract in Amsterdam, maar maakte ruim een jaar geleden de overstap naar de Domstad. In gesprek met journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf blikt Jensen in de krant van donderdag vooruit op de Eredivisie-kraker in de Johan Cruijff ArenA.

Jensen kijkt vol verwachting uit naar de ontmoeting met Ajax. “Ik ben daar als jongetje van 17 gekomen en heb vijf jaar bij Ajax gespeeld, samen met jongens als Brian Brobbey, Devyne Rensch en Kenneth Taylor. Ik heb er alles geleerd. Als voetballer, maar ook als mens.”

Toch voelde Jensen zich na zijn komst van FC Kopenhagen niet direct thuis bij Ajax. “De Amsterdamse cultuur was voor mij een beetje vreemd in het begin, die heb ik echt moeten leren kennen.” Ajax betaalde in 2018 liefst 3,5 miljoen euro voor het toenmalige tienertalent. Het is onduidelijk wat Utrecht vorig seizoen heeft overgemaakt voor de diensten van Jensen.

De strijdvaardige Jensen heeft niet alleen vanwege zijn verleden zin in de wedstrijd van zondag. “Ik kijk er ook naar uit omdat ik denk dat we in de ArenA wat kunnen halen. We zitten in een goed ritme en als we ons niveau halen, kunnen we tegen elke ploeg punten pakken en zeker ook tegen Ajax. Dat hebben we de vorige keer laten zien.” Utrecht is al vijftien wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie.

Jensen speelde uiteindelijk slechts vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. In de 112 speelminuten die hij in actie kwam, wist hij niet te scoren en geen assists af te leveren. Wel was Jensen lange tijd van waarde in Jong Ajax, met wie hij in 2018 beslag legde op de titel in de Keuken Kampioen Divisie (destijds nog Jupiler League).

In 60 competitiewedstrijden namens het Amsterdamse beloftenelftal was Jensen goed voor 14 doelpunten en 7 assists. Door zijn prestaties in de Keuken Kampioen Divisie durfde Utrecht het met Jensen aan. In Stadion Galgenwaard ligt de Deense jeugdinternational nog tot medio 2026 vast, met de optie voor nog een jaar.

Bij Utrecht is Jensen wel vast onderdeel van de hoofdmacht. Sinds zijn komst speelde de middenvelder al 35 officiële wedstrijden in het shirt van de Domstedelingen. Daarin was Jensen goed voor zes doelpunten en drie assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1,5 miljoen euro.

