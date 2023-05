Romano: Real gaat afscheid nemen van man die alle mogelijke titels won

Vrijdag, 26 mei 2023 om 08:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:02

Mariano Díaz gaat Real Madrid op korte termijn transfervrij verlaten, zo meldt Fabrizio Romano. De aanvaller heeft een aantal opties in beraad en gaat binnen afzienbare tijd bepalen in welk land hij zijn carrière voortzet. Díaz werd in de zomer van 2018 door Real teruggekocht van Olympique Lyon middels een terugkoopclausule van 22 miljoen euro. Onomstreden werd de Spanjaard van Dominicaanse komaf echter nooit.

Díaz speelde in de jeugd bij Espanyol, Premià de Mar en Badalona, alvorens hij bij laatstgenoemde club zijn debuut maakte in het betaalde voetbal. De aanvaller maakte in het seizoen 2015/16 27 treffers in 33 competitieduels voor het tweede elftal van Real Madrid, waarna Zinédine Zidane hem in de zomer van 2016 bij de hoofdmacht haalde na een rugblessure van Karim Benzema. Een week later al maakte hij zijn debuut. Díaz zou in dat seizoen veertien keer in actie komen, waarna Lyon hem oppikte.

De Franse grootmacht betaalde zo'n acht miljoen euro voor de diensten van de aanvaller, waarbij Real een terugkoopclausule liet opnemen van 22 miljoen. Na 48 wedstrijden, 21 goals en 6 assists keerde de enkelvoudig Dominicaans international in augustus 2018 terug bij Real. Díaz kreeg bij de Koninklijke opnieuw een reserverol toebedeeld. Na drie basisplekken en tien invalbeurten in het seizoen 2018/19, moest hij in 2019/20 wachten tot speelronde 26 op zijn eerste competitiewedstrijd.

Díaz mag zich wel een van de spelers noemen die er in dienst van Real met alle mogelijke clubtitels vandoor wist te gaan. Zo werd hij drie keer landskampioen, veroverde hij twee keer de Champions League en twee keer de wereldbeker voor clubteams. Ook voegde hij een Europese Supercup en een Copa del Rey aan zijn palmares toe. Díaz werd geboren in Barcelona, maar omdat zijn moeder van de Dominicanen komt mag hij ook voor dat land uitkomen. In 2013 noteerde hij zijn tot dusver enige interland.