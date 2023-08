Romano meldt problemen rond overgang Jorge Sánchez: ‘Ajax doet moeilijk’

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 17:43 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:50

De overgang van Jorge Sánchez naar FC Porto is nog niet helemaal zeker. Fabrizio Romano meldt zaterdagmiddag namelijk dat er 'wat problemen' zijn van de kant van Ajax. Er is al wel sprake van een mondeling akkoord, maar volgens de transfermarktexpert moet een aantal details nog verder worden uitgewerkt. Met name Ajax lijkt dat dus enigszins te bemoeilijken.

"Er zijn wat problemen die nog moeten worden opgelost door Ajax omtrent de overgang van Jorge Sánchez naar Porto", tweet Romano. "Er was een mondeling akkoord, maar een aantal zaken moet nog verder worden uitgewerkt. Ajax doet moeilijk over een aantal belangrijke details, terwijl de club wel al een vervanger (Anton Gaaei, red.) heeft vastgelegd. Porto wacht op groen licht, de speler wacht tot hij kan vliegen."

Donderdag onthulde Mike Verweij van De Telegraaf al dat Porto op dat moment geen bankgarantie had overlegd. Ajax wil er zeker van zijn dat het geld wordt overgemaakt vanuit Portugal, en dat was de reden dat Sánchez donderdagavond nog aanwezig was bij het duel van Ajax met Ludogorets in de play-offs van de Europa League.

Of de problemen die Romano zaterdag meldt ook te maken hebben met die bankgarantie, is vooralsnog niet bekend. Wel is duidelijk dat áls de overgang doorgaat, er sprake is van een verhuur met optie tot koop. Daarnaast gaat Porto het volledige salaris van Sánchez overnemen, zo'n 900.000 euro netto. De rechtsback kan de definitieve overstap maken als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt voor Porto, dat dan een transfersom van 3,8 miljoen euro zal betalen.