Romano: ‘Manchester United was deze zomer favoriet in strijd om Xavi Simons’

Dinsdag, 19 september 2023 om 11:52 • Bart DHanis • Laatste update: 12:02

Manchester United was afgelopen zomer favoriet om Xavi Simons in te lijven, zo wist Fabrizio Romano maandagavond te melden in een video op YouTube. De Engelse recordkampioen wilde een bod op Simons uitbrengen, indien hij niet terug was gegaan naar Paris Saint-Germain en lag zelfs op pole position om hem van PSV over te nemen, maar toen lichtte PSG de terugkoopclausule en moest de club doorschakelen.

Ondanks het feit dat Simons niet haalbaar bleek voor United, is Ten Hag volgens Romano wel tevreden over de transferzomer. United betaalde zeventig miljoen euro voor Rasmus Højlund, waardoor de in Haaksbergen geboren manager eindelijk kan beschikken over een echte spits. Daarnaast werden Mason Mount, Sofyan Amrabat, André Onana, Jonny Evans, Sergio Reguilón en Altay Bayindir aan de selectie toegevoegd.

United is ondanks de kwaliteitsimpulsen niet goed aan het seizoen begonnen. De club van manager Erik ten Hag heeft slechts zes punten na vijf duels en bezet momenteel de dertiende plaats in de Premier League. Toch staat de positie van Ten Hag intern niet ter discussie, zo meldt de Italiaanse journalist. “Hij heeft een hele goede relatie met het elftal en de spelers en staf hebben dan ook niet het gevoel dat Ten Hag het probleem is.”

Wat wel een probleem is, zijn de problemen met Jadon Sancho en Antony. Sancho werd door Ten Hag intern geschorst vanwege een gebrek aan trainingsarbeid en Antony blijft buiten de selectie om de beschuldigingen van zijn ex 'af te handelen’. Verder heeft United te maken met een overvolle ziekenboeg. Onder meer Raphaël Varane, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Mount, Diogo Dalot en Amrabat zijn geblesseerd.