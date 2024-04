Romano bevestigt: man van 60 miljoen gaat Man United door achterdeur verlaten

Anthony Martial gaat Manchester United na acht seizoenen dan toch echt de rug toekeren. Transfermarktexpert Fabrizio Romano schrijft maandag dat er geen twijfel over bestaat dat de aanvaller komende zomer vertrekt. Martial gaat weg als reserve, en met een marktwaardekeldering van liefst zestig procent. United betaalde in 2015 nog goud geld voor het toenmalige toptalent.

Hooggespannen waren de verwachtingen in september 2015. Toen besloot Man United – met Louis van Gaal als manager – zestig miljoen naar AS Monaco over te maken voor de destijds negentienjarige Martial.

De Fransman begon nog redelijk goed op Old Trafford. In zijn debuutseizoen werd hij clubtopscorer én verkozen tot Golden Boy.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vanaf seizoen twee gaat het echter met vallen en opstaan voor Martial. Hij wordt geteisterd door blessures, en zo niet, speelt zijn vorm hem wel parten.

Martial kende nog één topseizoen – het seizoen 2019/20 – maar glijdt steeds verder af. Dit seizoen kwam de rechtspoot mede door een liesblessure tot slechts dertien officiële duels en één goal.

Toch wilde Erik ten Hag nog in gesprek over een contractverlenging. Martial liet vorig seizoen namelijk bij tijd en wijle nog vleugjes van zijn klasse zien. Nu drukt Romano geruchten over een langer verblijf definitief de kop in. "Martial gaat Man United aan het eind van het seizoen verlaten. No doubts", aldus de transfermarktgoeroe op X.

Martial moet zijn keuze voor een vervolgclub nog wel maken. In elk geval zouden Fenerbahçe, Inter en West Ham United interesse hebben. De vraag is hoeveel Martial aan salaris verlangt. Momenteel strijkt de Frans international zo'n 150.000 pond (omgerekend 176.000 euro) per week op.

Zijn laatste duel zou Martial al gespeeld kunnen hebben. Hij is herstellende van een liesblessure, die hem sinds eind januari al aan de kant houdt. Sinds 2015 kwam Martial tot 317 officiële duels voor Manchester United. Daarin was hij negentig keer trefzeker en noteerde hij 48 assists. Martials marktwaarde daalde in die tijd van 25 naar 10 miljoen euro. Op zijn hoogtepunt (januari 2018) taxeerde Transfermarkt hem op een waarde van 65 miljoen.





Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties