Mathys Tel gaat zijn contract bij Bayern M√ľnchen openbreken en tot medio 2029 verlengen, zo melden diverse gerenommeerde bronnen wereldwijd woensdagochtend. Volgens onder meer Fabrizio Romano, Florian Plettenberg en Le Parisien krijgt de achttienjarige aanvaller uit Frankrijk in de Allianz Arena een aanzienlijk verbeterd contract, waarmee der Rekordmeister het volle vertrouwen in Tel uitspreekt.

Gadiri Camara, de zakelijke vertegenwoordiger van Tel, is momenteel in M√ľnchen om de laatste plooien glad te strijken. Het is onduidelijk hoeveel meer de Franse jeugdinternational gaat opstrijken bij Bayern M√ľnchen, al kan hij vermoedelijk een flinke salarisverhoging tegemoet zien. De Duitse grootmacht ziet in Tel nog altijd een absolute topspits voor de toekomst.

Naar verluidt hoopte Manchester United Tel komende zomer naar Old Trafford te halen. Manager Erik ten Hag ziet in de rechtspoot een veelzijdige goaltjesdief die als spits, maar ook op de flanken wat kan toevoegen aan het aanvalsspel van the Red Devils. Die plannen gaan met de naderende contractverlenging van Tel in M√ľnchen dus niet door.

Plettenberg vroeg zich in een eerder stadium al af of Tel openstond voor een vertrek bij Bayern M√ľnchen, waar hij momenteel nog tot medio 2027 vastligt. Het toptalent wil in Beieren uitgroeien tot een clublegende, al is hij wel van mening dat hij meer kansen hoort te krijgen. Of Tel naast zijn nieuwe contract ook toezeggingen heeft gekregen wat betreft speeltijd, is vooralsnog onbekend.

Tel speelt sinds de zomer van 2022 voor Bayern M√ľnchen, toen hij overkwam van Stade Rennes. De Duitse grootmacht telde destijds 20 miljoen euro voor hem neer. Hoewel Tel het in de Allianz Arena vaak moet doen met invalbeurten, is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt al gestegen naar 50 miljoen euro.

Sinds zijn vertrek naar Duitsland speelde Tel slechts 1.462 minuten in de hoofdmacht van Bayern M√ľnchen, verdeeld over 59 optredens. Daarin was het Franse toptalent goed voor dertien doelpunten en vier assists.

Na de overname door INEOS wil Manchester United zich richten op het binnenhalen van jonge talenten, die kunnen uitgroeien tot wereldsterren. De clubleiding is van mening dat Tel die potentie heeft, maar grijpt dus mis. De jonge aanvaller werd in Manchester gezien als de ideale opvolger van een landgenoot, daar het contract van Anthony Martial over ruim vier maanden afloopt.

