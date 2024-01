Treurig einde: aankoop van 65 miljoen dreigt gratis te vertrekken bij Man United

Anthony Martial gaat Manchester United zeer waarschijnlijk transfervrij verlaten, zo is woensdag bekend geworden. De Franse spits stond op de nominatie om deze winter verkocht te worden, maar kan door een operatie aan zijn lies voorlopig niet in actie komen. Over een paar maanden loopt zijn contract af.

Martial heeft op Old Trafford een contract dat eind juni van dit jaar afloopt. De enige mogelijkheid om nog iets aan de aanvaller te verdienen zou dus zijn om hem deze winter van de hand te doen.

De afgelopen weken werd Martial dan ook met verschillende clubs in verband gebracht, maar echt concreet werd dat niet. Woensdag maakt Man United bekend dat de Fransman een succesvolle liesoperatie heeft ondergaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De club voegt eraan toe dat de aanvaller tien weken uit de roulatie is, wat betekent dat een wintertransfer definitief van de baan is. De Fransman lijkt daardoor komende zomer gratis de deur uit te lopen.

Man United, dat een optie heeft om het contract van Martial met een jaar te verlengen, stond lange tijd niet onwelwillend tegenover een vertrek van de aanvaller. Martial zelf zou echter helemaal geen trek hebben in een overstap.

Erik ten Hag liet begin deze maand doorschemeren dat Man United in gesprek was met Martial over een contractverlenging. In Engeland ontstond meteen scepsis, daar de spits al lange tijd in verband wordt gebracht met een vertrek uit Manchester.

Martial kwam in 2015 voor 65 miljoen euro over van AS Monaco. De aanvaller heeft de verwachtingen nooit helemaal waar kunnen maken. Vorig seizoen werd de rechtspoot nog een halfjaar uitgeleend aan Sevilla.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties