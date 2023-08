Roma doet twee keer zaken met PSG en presenteert dubbele aanwinst

Woensdag, 16 augustus 2023 om 13:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:44

AS Roma heeft een dubbelslag geslagen op de transfermarkt. De Romeinen hebben zich per direct versterkt met Renato Sanches en Leandro Paredes. Laatstgenoemde komt voor ruim twee miljoen euro over van Paris Saint-Germain en heeft een contract getekend tot medio 2025. Sanches wordt gehuurd van datzelfde PSG met een verplichte optie tot koop.

De komst van Sanches en Paredes kondigde zich al even aan. Het tweetal landde dinsdagmiddag op Ciampino Airport in Rome, waar zo'n honderd uitzinnige Roma-fans voor enige vertraging zorgden bij de gate. Na het uitdelen van handtekeningen werd het duo meteen naar het Villa Stuart-ziekenhuis gebracht voor de medische keuring. Deze werd zonder problemen doorstaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waar Paredes permanent de overstap maakt naar AS Roma, wordt Sanches gehuurd met een verplichte optie tot koop als hij minimaal zestig procent van de wedstrijden speelt. De 25-jarige middenvelder kwam afgelopen seizoen tot 27 officiële wedstrijden in dienst van PSG. De Franse grootmacht nam hem in de zomer van 2022 voor 15 miljoen euro over van Lille OSC.

Met name de komst van Sanches is een interessante, daar José Mourinho als manager van Manchester United al eens een poging waagde om met de Portugees samen te werken. Destijds, in 2016, ketste de transfer echter af. Mourinho was een groot bewonderaar van zijn landgenoot en wenste hem naar Old Trafford te halen, maar arriveerde twee weken te laat om hem te contracteren.

Sanches had ondertussen zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract bij Bayern München, dat 35 miljoen euro betaalde aan Benfica. Een bedrag dat middels bonussen kon oplopen tot 80 miljoen. Via Swansea City (huur), Lille OSC en PSG zoekt Sanches nu dus zijn geluk in de Serie A. De middenvelder zette zichzelf wereldwijd op de kaart met door zijn aandeel in de Europese titel met Portugal in 2016.