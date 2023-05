Roma bezorgt Leverkusen frustrerende avond en bereikt opnieuw Europese finale

Donderdag, 18 mei 2023 om 22:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:33

AS Roma heeft zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de Europa League. De ploeg van trainer José Mourinho hield, ondanks een zeer dominant Bayer Leverkusen, op bezoek in de BayArena stand: 0-0. Dat was voldoende nadat het vorige week al in eigen huis met 1-0 had gewonnen. In de finale neemt Roma het op tegen de winnaar van het duel tussen Sevilla en Juventus, waar verlenging nodig is.

Roma-trainer Mourinho koos ervoor om afgelopen zondag tegen Bologna (0-0) veel spelers rust te geven. Tegen Leverkusen trad Roma echter weer aan met dezelfde elf namen als in het heenduel met Leverkusen. Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum moesten het daardoor opnieuw doen met een reserverol. Leverkusen begon met drie andere spelers ten opzichte van het heenduel: Odilon Kossounou, Robert Andrich (beide geblesseerd) en Adam Hložek (bank) ontbraken, waardoor Kerem Demirbay, Mitchel Bakker en Sardar Azmoun in de basis stonden. Ook Nederlander Jeremie Frimpong mocht het weer vanaf minuut één laten zien.

?? Grote ontlading bij José Mourinho na het behalen van de Europa League-finale! ??#levrom pic.twitter.com/LLBA5ffJ7Y — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2023

Leverkusen was de betere in de eerste helft, en kreeg de grootste kansen op de openingstreffer. De ploeg van Xabi Alonso kwam echter nauwelijks door de Romeinse defensie heen en poogde daarom vooral met afstandsschoten de ban te breken. Een doelpunt leverde dat niet op, want de pogingen van Demirbay en Azmoun werden gekeerd door Roma-goalie Rui Patrício. Het dichtst bij de 1-0 was de thuisploeg echter via Moussa Diaby, die de bal na een counter hard op de lat schoot. Het enige speldenprikje van Roma kwam van Lorenzo Pellegrini, die al vroeg in het duel ruim naast schoot.

Ook na de rust, met Wijnaldum inmiddels binnen te lijnen, was het eenrichtingsverkeer richting het doel van Roma. Patrício kon opnieuw redding brengen op een schot van Demirbay, waarna Gianluca Mancini met een uitstekende ingreep kon voorkomen dat Azmoun de rebound benutte. Diezelfde Iraniër kwam even later net niet bij een voorzet van Diaby, maar kreeg tien minuten voor tijd de grootste kans. Zijn schot ging echter rakelings naast. Ook in de slotfase hield Roma stand, waardoor de tweede Europese finale op rij (na de Conference League vorig jaar) een feit is voor de Italianen.