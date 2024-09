Roger Schmidt kan bij Benfica zeer saillante Nederlandse opvolger krijgen

Benfica moet na het ontslag van Roger Schmidt op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De Portugezen komen volgens De Telegraaf mogelijk uit bij een saillante opvolger: Mark van Bommel.

Schmidt kreeg zaterdag zijn congé bij Benfica. Een 1-1 uitnederlaag bij Moreirense werd de Duitse oefenmeester uiteindelijk fataal. As aguias gingen tijdens de seizoensouverture onderuit. Op bezoek bij Famalicão volgde een 2-0 nederlaag.

Benfica slaagde er vorig seizoen niet in kampioen te worden. De ploeg van Schmidt werd tweede en plaatste zich daarmee wel voor de Champions League, maar het gat naar kampioen Sporting Portugal bedroeg liefst tien punten.

Schmidt was voor zijn periode in Lissabon onder meer twee jaar de eindverantwoordelijke bij PSV. Met de Eindhovenaren wist hij geen landstitel te veroveren, al wist hij in zijn laatste seizoen wel de TOTO KNVB Beker te winnen ten koste van Ajax.

Schmidt was in 2020 juist de opvolger van Van Bommel bij PSV. De Nederlander moest destijds gedwongen vertrekken bij de Eindhovenaren. Van Bommel zit momenteel zonder club, nadat hij na vorig seizoen zijn contract bij het Belgische Royal Antwerp FC liet ontbinden, en staat naar verluidt op de shortlist om Schmidt op te volgen.

Van Bommel won in zijn eerste jaar bij Antwerp na een memorabele slotdag het kampioenschap en veroverde ook de Belgische beker. In zijn tweede seizoen vielen de sportieve prestaties echter tegen.