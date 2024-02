Roep om 65-voudig international in Oranje wordt groter: ‘Als ik Koeman was...’

De analisten van Voetbalpraat zijn onder de indruk van de huidige vorm van Jasper Cillessen. De 34-jarige sluitpost bereikte dinsdagavond met NEC de halve finale van de KNVB door na verlenging af te rekenen met SC Cambuur (1-2).

Cillessen wist zich in het bekerduel vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd te onderscheiden met een ontzettend knappe redding. Afgelopen zaterdag blonk hij ook al uit met een katachtige reflex op een kopbal van Tobias Lauritsen bij een 0-0 stond tegen Sparta Rotterdam, waarna de Nijmegenaren een 2-0 zege boekten.

“Cillessen is al wat langer in vorm”, begint Teun de Boer in het praatprogramma van ESPN. “Ik zou niet heel verbaasd zijn als Cillessen - niet als eerste keeper - maar wel inmiddels weer als potentiële derde of vierde keeper op een lijstje staat bij Oranje.”

“Ik vind het heel knap hoe hij is teruggekomen, na alles wat er over hem gezegd en geschreven is. Als ik Koeman was, zou ik hem zeker op een lijstje hebben staan.”

Presentator Wouter Bouman is benieuwd of Cillessen zich kan schikken in een rol als derde doelman. “Dat dit het eerste is wat je je afvraagt, zegt al heel veel over de situatie”, reageert Yordi Yamali, een van de drie gasten.

“Het zou goed zijn als Cillessen dit zelf aan kan geven bij de bondscoach of keeperstrainer. Ik denk wel dat hij het zou willen rond een eindtoernooi”, haakt De Boer in.

Marciano Vink heeft eveneens complimenten over voor de doelman van NEC. “Zijn privésituatie, een aantal interviews en een aantal blunders hebben hem niet geholpen. Hij werd natuurlijk door Van Gaal niet opgeroepen voor het WK in Qatar en privé heeft hij ook wat problemen gehad. Cillessen moest van ver komen. Des te knapper is het dat hij nu terug is”, aldus de analist.

Cillessen kwam tot nog toe 65 keer uit voor het Nederlands elftal. Zijn laatste interlands speelde hij in maart 2023, toen hij onder de lat stond tijdens de EK-kwalificatieduels met Frankrijk (4-0 verlies) en Gibraltar (3-0 winst). Op het WK 2014 was de geboren Nijmegenaar eerste doelman en pakte hij brons met Oranje.

