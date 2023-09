Rodri roept voetbalautoriteiten op tot actie na transferzomer Saudische clubs

Maandag, 11 september 2023 om 13:38 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:54

Rodri vindt dat de Europese voetbalautoriteiten iets moeten doen aan de uittocht van (top)spelers naar Saudi-Arabië. Dat vertelt de 27-jarige middenvelder van Manchester City in gesprek met Manchester Evening News. “Het zijn respectabele beslissingen, maar mensen moeten de situatie onder controle houden”, aldus Rodri.

Al-Nassr stuntte eind vorig jaar door Cristiano Ronaldo te verleiden tot een avontuur in de Saudi Pro League. Deze zomer gaven de clubs uit Saudi-Arabië liefst 956 miljoen euro uit aan verschillende versterkingen. Zo haalde Al-Hilal onder anderen Neymar, Malcom, Rúben Neves, Aleksandar Mitrovic en Sergej Milinkovic-Savic binnen, terwijl Ittihad Club aan de haal ging met onder meer Karim Benzema, N’Golo Kanté en Fabinho. De meest opvallende transfer was echter die van Gabri Veiga, die Europa al op 21-jarige leeftijd verliet voor een dienstverband bij Al-Ahli.

“Het is duidelijk dat het Europese voetbal verliest in deze situatie. Het is een specifieke keuze van de spelers die besluiten om naar Saudi-Arabië te gaan”, vertelt Rodri tijdens zijn interlandverplichtingen met Spanje. “Het is heel begrijpelijk vanwege de bedragen die ze bieden. Ik denk dat het voor iedereen een persoonlijke afweging is om een beslissing te nemen. Wij als Europeanen vinden het niet echt leuk. Het moet op de een of andere manier onder controle gehouden worden. In het begin leek het alsof het alleen veteranen in de nadagen van hun carrière waren, maar er zijn nu ook jonge spelers die naar Saudi-Arabië vertrekken.”

“Het zijn respectabele beslissingen, maar mensen moeten de situatie onder controle houden”, aldus Rodri. De 44-voudig international van Spanje kende vorig seizoen een topjaar door met City beslag te leggen op de Premier League, FA Cup en Champions League. De rechtspoot, die de winnende maakte in de Champions League-finale tegen Internazionale (1-0), is dan ook genomineerd voor de Ballon d’Or. “Ik ben heel trots dat ik op deze lijst sta. De Ballon d’Or winnen zou een droom zijn die uitkomt. Ik ken de spelers die erop staan. Ik heb teamgenoten die het ook verdienen.”