Rode kaart van Vinícius Júnior geseponeerd; Valencia wordt flink gestraft

23 mei 2023

De rode kaart die Vinícius Júnior afgelopen zondag ontving in het duel met Valencia (1-0 verlies), is geseponeerd door het competitiecomité van de Spaanse voetbalbond. De Braziliaanse aanvaller zou woensdagavond, wanneer Real Madrid het in eigen huis opneemt tegen Rayo Vallecano, gewoon aan de aftrap kunnen staan.

Tijdens de wedstrijd in Mestalla was er een groep fans die Vinícius door middel van een megafoon constant beledigde. Later in de wedstrijd raakte de Braziliaanse vleugelaanvaller ook nog betrokken bij een opstootje en kreeg hij de rode kaart voorgehouden. Daags na de hectische wedstrijd in Valencia meldde Vinícius zich op zijn sociale kanalen. "Het was niet de eerste keer, noch de tweede, noch de derde. Racisme is normaal in LaLiga. De teams vinden het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan. Dat spijt me zeer. De competitie die ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi behoort vandaag toe aan racisten."

Valencia zei daags na het racisme-incident zware straffen uitgedeeld te hebben. Zo werden direct na het duel drie personen gearresteerd door de Spaanse politie. Valencia heeft hen een levenslang stadionverbod opgelegd. Toch ontkomt de club niet aan een straf. Het RFEF-comité besloot de club van Justin Kluivert een boete van 45.000 euro te geven. Ook moet een deel van het stadion vijf thuiswedstrijden leeg blijven.

Eerder deze week kwam Vinícius al in het nieuws, omdat hij naar aanleiding van het incident zou willen vertrekken uit Spanje, zo meldde The Athletic. Transfermarktexpert Romano liet daarop echter weten dat een vertrek van Vinícius bij Real totaal niet aan de orde is. "Hij heeft geen intentie om de club te verlaten en Real ziet niets in vertrek van Vinícius. Samen zullen ze racisme bestrijden. Carlo Ancelotti bevestigde deze woorden. "Vinícius denkt niet aan een vertrek. Hij houdt van Real Madrid. Hij wil hier succes hebben. Vini weet dat zijn toekomst hier ligt. Hij wil bij Real Madrid spelen."