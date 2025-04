Robin van Persie ruimt basisplaats in voor Ramiz Zerrouki tijdens Fortuna Sittard - Feyenoord

Ramiz Zerrouki begint zaterdagmiddag in de basis bij Feyenoord tegen Fortuna Sittard. Quilindschy Hartman behoudt zijn basisplaats, waardoor Gijs Smal op de bank zit. Ayase Ueda begint wederom in de punt van de aanval. De wedstrijd begint om 16.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther verdedigt het Rotterdamse doel in Sittard. Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hartman vormen de verdediging.

Op het middenveld keert Zerrouki terug in de basis. De Algerijn vormt het blok met Jakub Moder, terwijl Antoni Milambo op 10 staat.

Voorin geen verrassingen in de opstelling van Van Persie. Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) bestrijken de flanken en moeten spits Ueda van bruikbare ballen voorzien.

Feyenoord heeft vier wedstrijden op rij gewonnen in de Eredivisie en staat nu derde, met drie punten voorsprong op FC Utrecht. Een zege op Fortuna zou het Champions League-doel weer een beetje dichterbij brengen.

Voor de aftrap zal er een minuut stilte worden gehouden voor de donderdag overleden Leo Beenhakker. ‘Don Leo’ kende een glansrijk verleden bij Feyenoord, waarmee hij in 1999 landskampioen werd.

“Leo Beenhakker is een Feyenoord-icoon, maar heeft ook veel betekend voor ons als voetballand”, sprak Van Persie over ‘Don Leo’. “Hij heeft bij heel veel mooie clubs gezeten en landen gecoacht. Hij deed dat op zijn eigen manier en was verbaal ijzersterk.”

Opstelling Fortuna Sittard: Branderhorst; Punto, Guth, Van Ottele, Dijks; Fosso, Bullaude, Michut; Aïko, Sierhuis, Dahlhaus.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Hartman; Moder, Milambo, Zerrouki; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.