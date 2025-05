Robin van Persie ergert zich kapot aan Feyenoord tegen Heerenveen: 'Dat vond ik vervelend'

Robin van Persie was na afloop van sc Heerenveen - Feyenoord (2-0) niet te spreken over de instelling van zijn ploeg. De trainer van de Rotterdammers gaf voor de camera van ESPN goudeerlijk toe dat hij zich ergerde.

Ondanks de stand op de ranglijst, Feyenoord zou voor de laatste speelronde sowieso als derde eindigen, sprak Van Persie vrijdag op de persconferentie uit dat er 'altijd wel wat' op het spel staat in dit soort wedstrijden.

Heerenveen, dat moest winnen om de play-offs te halen en dat dus ook deed, speelde feller dan Feyenoord en trok dan aan het langste eind. "Ja, dat klopt. Dat is een goede samenvatting", antwoordt Van Persie op de vraag of hij zich heeft geërgerd aan het gebrek aan uitstraling van zijn ploeg.

"Even los van het tactische plan, dat gedeeltelijk werkte, is de basis gewoon duels spelen en heel hard werken. Dat vond ik in de eerste helft, zeker als je het hebt over duels... Die gingen we veel te slap aan."

"Dat vond ik vervelend, want dat is de basis voor een goede wedstrijd. Überhaupt een goede wedstrijd voetballen. Dat vond ik gewoon heel matig in de eerste helft."

"In de tweede helft vond ik het beter. Dan speel je met meer energie en creëer je meer kansen. Dat hadden we in de eerste helft moeten doen", aldus Van Persie.

Als nummer drie komt Feyenoord komende zomer uit in de voorronde van de Champions League. Heerenveen hoopt nog op een ticket voor de Conference League.