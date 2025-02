Robert Maaskant pakt meteen knap punt bij debuut als trainer Helmond Sport

Excelsior heeft zondag in de strijd om promotie opnieuw dure punten laten liggen. In eigen stadion had het veel moeite met het Helmond Sport van Robert Maaskant en bleef het steken op 1-1. Hierdoor is FC Dordrecht de nieuwe nummer twee in de Keuken Kampioen Divisie, de plek die aan het einde van de rit recht geeft op directe promotie.

Excelsior - Helmond Sport 1-1

In de eerste helft creëerden beide ploegen nauwelijks kansen. Uiteindelijk waren het de bezoekers uit Helmond die na een klein uur spelen de voorsprong pakten in het Van Donge & De Roo Stadion. Clubtopscorer Anthony van den Hurk kon profiteren na een fout van doelman Calvin Raatsie.

Het duurde tot minuut 83 voordat de Rotterdammers een antwoord hadden. Richie Omorowa redde met een rake kopbal een punt voor Excelsior, dat daarmee nu op de derde plaats staat. Het gat met koploper FC Volendam bedraagt zes punten. Helmond Sport staat tiende.