Robert Eenhoorn vertrekt na tien jaar als algemeen directeur bij AZ

Robert Eenhoorn gaat vertrekken bij AZ, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De algemeen directeur treedt per 1 juli af bij de Alkmaarders. Eenhoorn was tien jaar lang in die functie actief bij AZ. De reden voor zijn vertrek is vermoeidheid.

"Ik merkte bij mezelf een bepaalde metaalmoeheid zijn intrede doen. Een club als AZ verdient de volle inzet en die energie bleek voor mijzelf steeds lastiger te vinden", licht Eenhoorn de keuze voor zijn ontslag toe.

Eenhoorn zal AZ in de komende periode helpen om een mogelijke opvolger te identificeren en deze klaar te stomen voor de klus. Eenhoorn is na ex-hoofdtrainer Pascal Jansen de tweede prominente figuur die in korte tijd vertrekt.

"Ik heb de afgelopen jaren met ontzettend veel plezier en energie gewerkt bij en voor AZ", wordt Eenhoorn geciteerd. Hij is trots op de sportieve en financiële gezondheid van de club.

"AZ draait al jaren mee in de top van de Eredivisie en heeft ook in Europees verband een uitstekende indruk achtergelaten. Bijzonder trots ben ik op de manier waarop onze jeugd zich presenteert, niet in de laatste plaats omdat dit een stabiele toekomst voor de club in de komende jaren betekent.”

Eenhoorn laat nog even ongewis waar hij zich in de nabije toekomst op zal gaan richten. "Er is nog geen zicht op wat ik hierna ga doen en om alle speculatie voor te zijn er is dus nog geen volgende stap in zicht."

AZ beleeft momenteel een bewogen periode. Jansen werd na het gewonnen bekerduel met Quick Boys (3-3, w.n.s) op straat gezet. Interim-trainer Maarten Martens werd aangesteld, maar heeft de ploeg nog niet uit het slop weten te trekken. Alle vijf wedstrijden onder zijn leiding werden niet gewonnen (drie keer gelijk, twee verliespartijen).

