‘Robbie Williams bereidt bod voor om Engelse voetbalclub te kopen’

Robbie Williams bereidt een bod voor om zijn geliefde voetbalclub Port Vale FC te kopen, zo melden verschillende Engelse media. De 49-jarige zanger, die afgelopen weekend officieel werd benoemd tot voorzitter bij de nummer twintig van de League One, wordt gesteund door een consortium.

De overname van Williams gaat zeer waarschijnlijk gepaard met een lucratieve tv-spin-off. Mocht het doorgaan, dan zou de Britse popzanger een streamingdeal kunnen binnenhalen die vergelijkbaar is met de overname van Wrexham door Hollywoodsterren Ryan Reynolds en Rob McElhenney.

Reynolds en McElhenney kochten Wrexham in 2020 en in de succesvolle Disney+-serie die daarop volgde gaven ze een inkijkje in het runnen van de derde oudste profclub van Engeland. De documentaire belicht hoe het lot van de club is verbonden met het lot van de stad.

"Het is nog heel vroeg, maar Robbie is formeel benaderd om te zien of hij geïnteresseerd is in een bod", vertelt een bron die dicht bij de club staat tegen The Sun. "Port Vale blijft een van zijn grootste liefdes, en het is altijd een droom geweest van hem om er meer bij betrokken te zijn."

"Hij heeft een paar ontmoetingen gehad en zijn entourage is ongelooflijk enthousiast", gaat het verder. "Ze zijn van mening dat Robbie veel kan toevoegen aan Port Vale om van de club een belangrijke speler te maken."

Williams is van kinds af aan fan van Port Vale en hield er in 2022 onder meer een liefdadigheidsconcert om geld in te zamelen voor kinderen, de Hubb Foundation, het Donna Louise Children's Hospice en UNICEF.

Port Vale werd in 1876 opgericht en is daarmee een van de oudste voetbalclubs van Engeland. In 2022 slaagde de club erin om als eerste Engelse club alle 91 andere clubs uit de vier profdivisies te verslaan.

