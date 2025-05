RKC Waalwijk definitief gedegradeerd; NAC - Willem II zonder winnaar

RKC Waalwijk is definitief gedegradeerd uit de Eredivisie. De Waalwijkers maakten praktisch al geen kans meer op handhaving en daar bracht de 5-3 zege op Go Ahead Eagles geen verandering in. Ondertussen bleef het in de Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II gelijk (1-1).

RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles 5-3

RKC moest winnen, maar dat was niet aan de verdedigende scherpte te zien in de derde minuut. Finn Stokkers ging de combinatie aan met Enric Llansana en schoot vogelvrij binnen: 0-1. Richonell Margaret liet RKC dromen van een snelle gelijkmaker, die er niet kwam doordat zijn inzet op de lat uiteenspatte.

In de bepaald niet saaie wedstrijd zette Stokkers bijna op 0-2, ware het niet dat zijn inzet op de bovenkant van de lat terechtkwam. Het ongelukkige RKC mocht via Margaret opnieuw denken aan een treffer. Ditmaal trof de ongelukkige vleugelaanvaller de binnenkant van de paal.

De gelijkmaker kwam er vlak voor rust alsnog. Tim van de Loo werd in alle vrijheid bereikt en schoof keurig binnen in de korte hoek. En vlak na rust werd het zelfs 2-1 voor de Waalwijkers, via een intikker van Michiel Kramer.

Yassin Oukili liet even later zijn kwaliteiten zien door met binnenkant rechts raak te schieten in de verre hoek: 3-1. Jakob Breum maakte er snel 3-2 van met een knappe kopbal en dat gold vlak daarna ook voor Evert Linthorst, die de stand razendsnel in evenwicht bracht: 3-3.

Linthorst speelde even later een negatieve hoofdrol door hands te maken in de zestien. De daaropvolgende strafschop was een prooi voor Mohamed Ihattaren: 4-3. In blessuretijd tekende Oukili voor zijn tweede treffer van de middag.

NAC Breda - Willem II 1-1

De score in de Brabantse derby werd geopend door Elías Már Ómarsson. De IJslander profiteerde van matig keeperswerk van Thomas Didillon-Hödl, die een schot matig verwerkte: 1-0.

Redelijk uit het niets kwam Willem II op slag van rust op gelijke hoogte. Het was centrumverdediger Raffael Behounek die kon juichen na zijn rake kopbal uit een hoekschop: 1-1.

Verder werd er niet meer gescoord in de derby, waar door de stand op de ranglijst geen spanning op zat. NAC is klaar, Willem II gaat de Keuken Kampioen Play-Offs in.