RKC komt met hoopvolle update Vaessen; keeper zet lijn van herstel door

Zondag, 1 oktober 2023 om 12:31 • Lars Capiau • Laatste update: 12:41

RKC heeft zondagmiddag een update gegeven over Etienne Vaessen. De doelman kwam zaterdagavond in het duel met Ajax ongelukkig en hard in botsing met Brian Brobbey en werd op het veld direct gereanimeerd. De Waalwijkers komen nu met prettig nieuws. De keeper maakt het naar omstandigheden goed en heeft een goede nacht gekend.

"In navolging van onze update zaterdagavond kunnen wij melden dat onze doelman Etienne Vaessen een goede nacht heeft doorgemaakt en zijn lijn van herstel heeft doorgezet", schrijft de club in een statement. "Voor Etienne is het voor nu belangrijk de komende uren en dagen in alle rust te kunnen herstellen. Wij willen dan ook vragen om hem en zijn gezin hiervoor de tijd en rust te gunnen."

"Namens iedereen binnen RKC Waalwijk wensen wij Etienne, en alle mensen om hem heen, heel veel sterkte toe. We hopen hem snel weer te zien op de club", besluiten de Waalwijkers. Eerder zaterdagavond gaf algemeen directeur Frank van Mosselveld al een korte update over de gezondheid van Vaessen, die bevestigde dat de doelman voor nader onderzoek naar het ziekenhuis werd gebracht. "We zijn enorm geschrokken" gaf Van Mosselveld aan voor de camera's van ESPN.

"Hij was aanspreekbaar, maar hij weet totaal niet meer wat er gebeurd is. Hij reageerde in ieder geval. Het is natuurlijk super heftig. Een groot compliment naar de medici, die direct zijn begonnen met reanimeren, omdat hij niet reageerde en out was. Het lijkt in ieder geval niets met zijn hart. Het gaat vooral om de tik die hij tegen de zijkant van het hoofd kreeg door de knie of voet van Brobbey.