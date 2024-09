Rick Karsdorp vertelt direct na debuut bij PSV over ruzie met José Mourinho bij AS Roma

Rick Karsdorp is erg blij weer op het veld te staan, zo vertelt hij na afloop van het gewonnen duel met Fortuna Sittard (1-3). De rechtervleugelverdediger maakte onlangs de stap van AS Roma naar PSV en kon in het Eredivisie-duel een half uur meespelen. Karsdorp vertelt ook kort over de breuk met voormalig trainer José Mourinho en de Romeinse supporters.

“Het is heerlijk om weer te spelen”, zo begint Karsdorp het gesprek met verslaggever Hans Kraay junior voor de camera van ESPN. “Ik heb in april mijn laatste wedstrijd gespeeld voor AS Roma. Het was een hectische zomer en daarna heb ik eigenlijk niet kunnen trainen door mijn knieblessure. Na de zomer was het individueel trainen.”

“Vandaag ben ik blij dat we de drie punten hebben gepakt, want dat is het belangrijkste. Uiteindelijk weet iedereen dat de eerste helft veel beter had gemoeten. We hebben nu weer een week om naar de volgende wedstrijd toe te werken en ik ben blij dat ik minuten heb gemaakt.”

Vervolgens vraagt Kraay junior naar het verleden tussen Karsdorp en Mourinho, met wie de rechtsachter een goede band had maar uiteindelijk toch brak. Ook kwam het niet meer goed tussen de supporters van Roma en Karsdorp, waardoor hij besloot te vertrekken.

“Ik heb altijd een goede band gehad, maar die werd op een gegeven moment minder door de ruzie die ontstond tussen ons. Eigenlijk is er niet veel gebeurd, maar ik werd uit de selectie gezet en moest weg bij de club. Aan wie dat lag? Dat mogen anderen zeggen, al lag het niet aan mij”, lacht Karsdorp.

“Uiteindelijk heb ik wel weer onder Mourinho gespeeld en was alles weer goed. Helaas is er wat tussen mij en de fans later. Misschien had dat ook wel te maken met dat verhaal rond Mourinho. Ik wil er alleen niet meer aan terugdenken. Ik heb mooie en minder goede periodes meegemaakt.”

Karsdorp laat tot slot weten weer spoedig fit te zijn. “Ik hoop dat jullie snel weer de Rick van vroeger kunnen zien spelen. Vandaag waren het dertig minuten en hopelijk worden het er in de wedstrijd tegen Willem II weer meer.”