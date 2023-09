Richarlison in tranen op de bank ondanks zege Brazilië en record Neymar

Zaterdag, 9 september 2023 om 14:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:21

Het was vrijdag een feestelijke avond voor Neymar en Brazilië. Het land won een WK-kwalificatieduel met liefst 5-1 van Bolivia en Neymar kroonde zich tot topscorer aller tijden van Brazilië. Toch was het niet voor iedereen binnen a Seleção een mooie avond: Richarlison, die niet wist te scoren, werd gewisseld in de 71ste minuut en zat vervolgens in tranen op de bank.

De aanvaller van Tottenham Hotspur begon nog in de basis, maar was niet trefzeker tegen Bolivia. Dat waren Rodrygo (tweemaal), Raphinha en Neymar (tweemaal) wél. Het laatste doelpunt van Neymar zag Richarlison vanaf de bank, daar hij in minuut 71 werd afgelost door Wolverhampton Wanderers-aanvaller Matheus Cunha.

Richarlison was in tears on the bench for Brazil after missing a huge chance against Bolivia before being substituted ??? Despite winning the game 5-1, his emotions clearly got the better of him as his frustrating form in front of goal continues ?? pic.twitter.com/re7zhgxAwQ — SPORTbible (@sportbible) September 9, 2023

Eerder in de tweede helft had Richarlison nog een grote kans gemist. Neymar gaf een diepe bal en Raphinha kopte voor richting Richarlison. Laatstgenoemde kapte een verdediger uit, maar schoot de bal van dichtbij vervolgens hoog over. Dat was enigszins tekenend voor de vorm van de spits, die in de zomer van 2022 de overstap van Everton naar Tottenham maakte, en sindsdien slechts vier keer wist te scoren in veertig officiële duels voor the Spurs.

Antes do segundo gol do Rodrygo, Richarlison teve mais uma chance de sair do jejum... mas isolou a bola na cara do gol.pic.twitter.com/V6xYlNjWxV — ? (@DoentesPFutebol) September 9, 2023

Namens Brazilië was Richarlison sinds zijn overstap naar Tottenham aanvankelijk juist een stuk trefzekerder. Zo was hij op het afgelopen WK in Qatar goed voor drie doelpunten en een assist in vier wedstrijden. Sindsdien wist hij echter niet meer te scoren namens de Goddelijke Kanaries; ook niet in de oefeninterlands tegen Guinee (4-1 winst) en Senegal (2-4 nederlaag) in juni van dit jaar. Vermoedelijk hebben de tranen van Richarlison daarom te maken met zijn teleurstellende vorm.