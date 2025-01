Devyne Rensch is op hoofdlijnen persoonlijk akkoord met AS Roma, zo meldt De Telegraaf maandagavond. De 21-jarige rechtsback van Ajax beschikt over een aflopend contract, dat hij eigenlijk had willen verlengen. Die deal is op het laatst afgeketst, waardoor nu een transfer naar Italië lonkt, al heeft Ajax daar het laatste woord over.

Ajax heeft het eerste bod van AS Roma, ter waarde van vijf miljoen euro, inmiddels afgewezen. Rensch is dus zelf wel al tot een akkoord gekomen met de Italiaanse club, waar hij tot medio 2029 kan tekenen.

Ajax staat nu voor een duivels dilemma: indien Rensch niet deze maand verkocht wordt, vertrekt hij in de zomer transfervrij naar Italië. Ook Napoli heeft nadrukkelijke belangstelling om de vleugelverdediger transfervrij in te lijven.

Rensch is basisspeler in het elftal van Francesco Farioli, dat goede papieren heeft om een Champions League-ticket binnen te halen. Mét Rensch in de gelederen is de kans daarop groter voor Ajax, dat bij het behalen van de hoofdfase van het miljardenbal minimaal veertig miljoen euro bijschrijft. Daarvoor is een plek bij de eerste twee in de Eredivisie nodig. De derde plek levert een ticket voor de lastige voorronden op.

Supporters van Ajax lieten zich de voorbije tijd kritisch uit over Rensch, die als 'geldwolf' werd neergezet. Dat is onterecht, zo schetst De Telegraaf. Rensch drong er bij de clubleiding zelf op aan om contractonderhandelingen te voeren over verlenging.

Er werd zelfs een akkoord bereikt tussen Rensch en Ajax. De rechtsback zou voor twee jaar bijtekenen met daarbij een gelimiteerde transfersom, zodat Ajax in de zomer van 2025 alsnog een bedrag aan hem zou kunnen verdienen.

De contractverlenging van Rensch ging op het laatste moment echter niet door, omdat die na financiële doorberekening belastingtechnisch niet mogelijk bleek. Technisch directeur Alex Kroes staat daardoor voor de vraag of Ajax Rensch in januari wil verkopen, of in de zomer transfervrij laat vertrekken.