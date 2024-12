René Hake: 'Dat wordt vaak geroepen en geschreven over Erik ten Hag, maar het slaat nergens op'

René Hake heeft in gesprek met Voetbal International teruggeblikt op zijn dienstverband bij Manchester United. De 53-jarige trainer verliet Go Ahead Eagles in de zomer om Erik ten Hag te assisteren bij the Mancunians, maar moest net als Ruud van Nistelrooij kort na het vertrek van de Nederlandse manager eveneens het veld ruimen.

Hake heeft genoten van zijn vier maanden bij Manchester United. “Wat écht totaal onvergelijkbaar was: het niveau van de spelers en de intensiteit van de wedstrijden. De kwaliteit druipt ervan af. Dat zie je tijdens de oefeningen in de aannames en het maken van keuzes, het passen en trappen en in de handelingssnelheid. En de spelers nemen wat van je aan. Het respect is groot voor de trainers.”

De ex-trainer van Go Ahead Eagles vertelt dat hij als ‘een soort nobody’ binnenkwam bij the Red Devils. “Bijna niemand kende mij. Dan is het altijd even de vraag hoe spelers op je reageren. Maar welke speler het ook was, ik heb de jongens allemaal als heel open en prettig in de omgang ervaren. Je bouwt een band met ze op en als ze merken dat je geen onzin verkondigt, nemen ook zij dingen van je aan.”

Manchester United gaf deze zomer bijna 215 miljoen euro uit aan onder anderen Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee en Noussair Mazraoui. Hake wil het daarin opnemen voor Ten Hag. “Er wordt vaak geroepen en geschreven dat Erik dat geld heeft uitgegeven en dat hij al die spelers heeft gehaald. Maar dat slaat nergens op.”

“Manchester United heeft een scoutingsapparaat van veertig mensen, of zo. Erik ging niet in zijn eentje over transfers. Spelers worden in overleg gehaald bij zo’n grote club. Een jongen als Scott McTominay wilden we als staf ook liever niet kwijt. Je ziet nu toch ook dat Lisandro Martínez, De Ligt, André Onana en Mazraoui gewoon basisspeler zijn. Dat zijn gewoon goede voetballers, dat heeft niets met een Ajax-verleden te maken.”

Eind oktober hield het op voor Ten Hag nadat Manchester United op bezoek bij West Ham United met 2-1 ten onder ging. Hake denkt dat de doelstellingen van dit seizoen behaald hadden kunnen worden als de technische staf meer tijd had gekregen. “Hoewel het scorebordjournalistiek is, is het wel een feit dat we te weinig hebben gewonnen. Het is gewoon heel zuur.”

“Ik denk ook oprecht dat als we langer de kans hadden gekregen, het ons gelukt was. Kampioen worden is nooit de doelstelling geweest, de Champions League halen wel. Ik denk dat dit nog steeds zou moeten kunnen lukken”, aldus Hake.