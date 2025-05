Reiziger onthult waarom 'echte winnaar' Wouter Goes ontbreekt bij Jong Oranje op EK

Wouter Goes wordt regelmatig bekritiseerd vanwege zijn gedrag op het veld tijdens wedstrijden van AZ. Michael Reiziger is juist een bewonderaar van de centrumverdediger, al neemt de bondscoach van Jong Oranje Goes niet mee naar het EK in Slowakije.

Reiziger legt maandag in Rondo uit waarom Goes niet actief zal zijn op het jeugd-EK van volgende maand. ''Ik heb Wouter niet meegenomen omdat ik vind dat Rav van den Berg de kwaliteiten heeft die nodig zijn in het elftal.''

''Ik heb Wouter opgebeld en het uitgelegd'', verduidelijkt Reiziger vervolgens. ''Wouter is een echte winnaar, daar ben ik het mee eens. En hij moet dat ook zeker niet veranderen.''

Het veelbesproken gedrag van Goes van afgelopen seizoen is totaal geen issue voor Reiziger. ''Nee. En dat heb ik hem ook gezegd. Iedereen valt erover, maar voor mij ben je een winnaar. Je moet gewoon jezelf blijven, en dat waardeer ik ook aan hem.''

''Alleen de keuze is op dit moment gemaakt voor Rav van den Berg. Wouter is teleurgesteld, dat is heel logisch. Maar dat hoort er ook bij'', aldus Reiziger.

Goes debuteerde in maart 2024 in Jong Oranje en staat inmiddels op vier interlands. De AZ-verdediger deed in maart van dit jaar nog mee in de oefeninterlands tegen Jong Italië en Jong Roemenië.

Er was voor Goes ook goed nieuws dit weekeinde. Dankzij een 3-2 overwinning op FC Twente, na een 0-2 achterstand, plaatste hij zich met AZ voor de tweede voorronde van de Conference League.