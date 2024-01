Reeds vertrokken Eredivisie-trainer voert gesprekken met noodlijdend FC Köln

Matthias Kohler staat hoog op het lijstje bij FC Köln, zo weet Florian Plettenberg maandagavond te melden. Volgens de journalist van de Duitse tak van Sky Sports zijn er al gesprekken gevoerd met de 32-jarige oefenmeester.

De Duitse trainer werd op 5 december op non-actief gesteld door FC Volendam, nadat hij drie dagen ervoor zelf had aangekondigd dat hij samen met ‘Team Jonk’ zou vertrekken bij de club.

Kohler wilde echter nog wel even aanblijven. Na een met 0-5 verloren competitieduel van PEC Zwolle zei hij voor de camera van de NOS dat hij geen datum had genoemd en nog wel even door wilde gaan.

Toen hij die dag erna bij de club aankwam om een training te leiden, werd hem door het bestuur duidelijk gemaakt dat hij zijn spullen mocht pakken en niet meer terug hoefde te komen.

Nu is hij dus in beeld bij Köln. De club staat momenteel zeventiende in de Bundesliga en heeft slechts tien punten verzameld na tien wedstrijden.

Vanwege de tegenvallende prestaties stuurde de clubleiding van die Geißböcke trainer Steffen Baumgart vier dagen voor kerst de laan uit. De 2-0 nederlaag tegen Union Berlin was de druppel die de emmer deed overlopen.

Kohler moet de club dus behoeden voor degradatie. De pas 32-jarige trainer begon zijn carrière als jeugdtrainer bij Ajax. in 2019 ging hij aan de slag bij AS Trencin, waar hij in juli van dat jaar hoofdtrainer werd. Via jeugdelftallen van FC Basel kwam hij in juli van 2021 terecht bij Volendam.



