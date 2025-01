Reece James schiet Chelsea in extremis naast het Bournemouth van doelpuntenmaker Kluivert

Chelsea heeft dinsdagavond op het nippertje een nederlaag afgewend tegen AFC Bournemouth. Na de openingstreffer van Cole Palmer leken Justin Kluivert en Antoine Semenyo Bournemouth naar een vrij verrassende zege te schieten, maar diep in blessuretijd bepaalde Reece James met een heerlijke vrije trap anders: 2-2. Door de remise verandert er vooralsnog niets op de ranglijst. Chelsea staat vierde, Bournemouth zevende.

Palmer stal direct de show in de openingsfase. De sterspeler van Chelsea probeerde het eerst met bijzonder veel gevoel, en zag zijn krullende stiftbal nipt langs de verkeerde kant van de paal belanden. Enkele minuten later was het alsnog raak. Nicolas Jackson stak Palmer weg, waarna laatstgenoemde doelman Mark Travers in de luren legde met een nepschot. Palmer maakte het zichzelf zo wel heel makkelijk om de score te openen: 1-0.

Opvallend was dat Bournemouth-manager Andoni Iraola al in de 22ste minuut een wissel doorvoerde. James Hill, die nergens last van leek te hebben, werd naar de kant gehaald voor Kluivert. Die ingreep veranderde in eerste instantie niets aan het spelbeeld. Chelsea bleef domineren en meldde zich meermaals in de zestien van Bournemouth, waar de bezoekers met kunst- en vliegwerk stand hielden.

Palmer leek vlak daarna geblesseerd te raken na een tackle op Semenyo, maar tot opluchting van Stamford Bridge kon de Engelsman verder. Het was een andere Engelsman, Noni Madueke, die aan de basis stond van een grote Chelsea-kans. De ex-PSV'er legde breed op Jackson, die van dichtbij over schoot.

Wat volgde was een knotsgekke minuut. Allereerst werd Kluivert bereikt op randje zestien. De Oranje-international probeerde het met rechts en trof de paal. Chelsea-goalie Robert Sánchez hervatte het spel snel, wat ook aan de andere kant leidde tot een grote kans. Jackson overkwam hetzelfde als Kluivert en schoot tegen de paal.

Een paar minuten na rust stormde Kluivert richting de zestien. De voormalig Ajacied gaf mee aan Semenyo, die naar het gras werd gewerkt door Moisés Caicedo. De Ecuadoraan moest dat bekopen met een strafschop, die werd binnengeschoten door Kluivert: 1-1.

Vlak na de gelijkmaker leek David Brooks zijn ploeg te duperen. De Welshman stak zijn arm uit en ving de instormende Marc Cucurella op. De Spanjaard maakte daar gebruik van en nadat hij klaar was met rollen werd Robert Jones naar het scherm geroepen. Daar constateerde de arbiter dat niet een rode, maar een gele kaart op zijn plaats was.

Met elf tegen elf kwam Bournemouth halverwege de tweede helft op voorsprong. Ryan Christie bereikte Semenyo, die Josh Acheampong te snel af was. Semenyo probeerde het met links in de korte hoek en zag zijn inzet schitterend binnenslaan achter de kansloze Sánchez: 1-2.

Kluivert liet na om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, al was de verdedigende actie van Tosin Adarabioyo ook uitstekend. Met zijn uiterste ingreep voorkwam hij dat Kluivert van dichtbij de korte hoek kon vinden. Aan de overkant liet Adarabioyo zich ook in aanvallend opzicht gelden. Zijn kopbal werd ternauwernood uit de kruising getikt door Travers.

Diep in blessuretijd kwam Chelsea alsnog op gelijke hoogte. The Blues kregen een vrije trap op randje zestien en James schoot hard raak in de verre hoek: 2-2. Het leidde tot enorme ontlading bij James, die ook dit seizoen te maken had met langdurige blessures. Bij 2-2 bleef het.