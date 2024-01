Recordtransfer aanstaande? ‘Feyenoord richt vizier op Fransman van 10 miljoen’

Feyenoord is actief in de markt voor Stade Rennes-verdediger Lorenz Assignon. Dat beweert althans het doorgaans goed ingevoerde fanmedium 1908.nl. De 23-jarige rechtervleugelverdediger geldt als alternatief voor Kevin Mbabu, die moeilijk los te weken blijkt.

Eerder meldde hetzelfde medium reeds dat Feyenoord zijn pijlen had gericht op Mbabu. De Zwitser, die door Fulham uitgeleend wordt aan FC Augsburg, blijkt echter een ingewikkelde transfer.

Op de achtergrond zou Feyenoord druk bezig zijn met een alternatief, de 23-jarige Assignon. Zijn handtekening zou echter tegen een dure prijs komen te staan. Transfermarkt schat zijn transferwaarde in op tien miljoen euro.

Assignon heeft in Rennes een contract dat doorloopt tot medio 2027, maar zou niet helemaal tevreden zijn bij zijn club. Sinds een trainerswissel komt hij niet meer zoveel aan spelen toe als hij wil.

Tot dusverre kwam Assignon tot veertien duels in competitieverband, waarin hij één keer scoorde en tweemaal een assist gaf. De laatste wedstrijden krijgt de vleugelverdediger echter weinig tot geen minuten.

Daarom ziet Feyenoord zijn kans schoon om Assignon in te lijven. Mocht hij inderdaad tien miljoen euro kosten, zou hij in één klap de duurste inkomende transfer ooit worden. Dat record staat nu nog op de naam van Dávid Hancko (8,3 miljoen euro).

Assignon zou zijn vertrekwens al hebben ingediend bij Rennes, waardoor deze transfer makkelijker te realiseren lijkt dan de komst van Mbabu. In Rotterdam is trainer Arne Slot niet helemaal tevreden over de rechtsbackpositie, waar Bart Nieuwkoop nu doorgaans speelt.

Dat Feyenoord dan ook zeer concreet in de markt is voor een rechtsback, mag geen verrassing heten. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Stadionclub iemand op die positie presenteert.

