Real vergeet stadsderby te beslissen en ziet Atlético in extremis langszij komen

Real Madrid en Atlético Madrid hebben El Derbi Madrileño zondag onbeslist gelaten. De Koninklijke leek lange tijd met 1-0 te zegevieren, maar zag de stadgenoot in extremis langszij komen via Marcos Llorente: 1-1. Memphis Depay speelde een sleutelrol, door als invaller de assist te geven op Llorente.

Real Madrid kreeg nog voor het duel een fikse domper te verwerken: Vinícius Júnior raakte geblesseerd tijdens de warming-up en moest vervangen worden door Brahim Díaz. Memphis Depay, basisspeler én matchwinner woensdag bij Atlético - Rayo Vallecano (2-1), werd tot zijn frustratie naar de bank verwezen voor de Madrileense clash.

Goooooool ????????! ?? Een flipperkast in de zestien van Atléti en Brahim Diaz profiteert optimaal ??#ZiggoSport #LaLiga #RealAtléti pic.twitter.com/AY8gc4ZDpN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 4, 2024

Vanaf daar zag de Nederlander beide ploegen een behouden eerste kwartier op de mat leggen. De openingstreffer kwam dan ook vanuit het luchtledige. Díaz kreeg de bal met geluk bij Lucas Vázquez en kreeg hem vervolgens met evenveel fortuin weer terug, waardoor hij Jan Oblak van dichtbij kon verschalken: 1-0.

Real Madrid hield het daarop redelijk dicht, maar kon niet voorkomen dat Atlético er somtijds gevaarlijk uitkwam. Zo moest Andrey Lunin – vervanger van de nog altijd geblesseerde Thibaut Courtois – ingrijpen op een kopbal van Axel Witsel, en zag hij een kopstoot van Saúl Níguez net naast vliegen.

Desondanks ging Real met een goed gevoel de rust in. Vlak ná de onderbreking leek dat een flinke deuk op te lopen.

Alles wees namelijk op de 1-1 van Stefan Savic in minuut 49. Alles behalve de VAR, die tijdens het het moment van koppen buitenspel van Saúl constateerde.

Zonder gelijkmaker en zonder echt overwicht voelde Diego Simeone zich genoodzaakt tot actie. Dat betekende de entree van Memphis, de man in vorm de afgelopen weken.

De Moordrechter had het echter moeilijk tegenover de Real Madrid-defensie en zag de gastheren de betere partij blijven. Dat kwam tot uitdrukking in een schitterende actie van Díaz, die een man het bos in stuurde, nog een andere passeerde, maar zijn schot vervolgens op niets zag uitlopen.

Het duel leek daarna als een nachtkaars uit te gaan, totdat Llorente toesloeg. De voormalig Real Madrid-speler kopte raak na verlengen van Memphis, die dat eveneens met het hoofd deed. Koploper Real Madrid vergrootte de voorsprong op Girona zo tot slechts twee punten in plaats van vier. Atléti blijft vierde.

Toch wéér Atléti! ?? Llorente redt in extremis een punt voor Atlético Madrid dankzij het doorkoppen van Memphis ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridAtléti pic.twitter.com/4XdAXGRqlj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 4, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties