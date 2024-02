Real ploetert tegen Leipzig, maar verslaat sterke Duitsers na prachtgoal Díaz

Real Madrid heeft op bezoek bij RB Leipzig een zwaarbevochten overwinning geboekt: 0-1. Kort na rust tekende Brahim Díaz met een werkelijk fantastische sologoal voor de enige treffer van de wedstrijd. Daarmee doet de Koninklijke goede zaken met het oog op de kwartfinale. Op 6 maart wacht de return in Estadio Bérnabeu.

Voor Real Madrid was het ontbreken van Jude Bellingham een grote aderlating. Wegens een enkelblessure moest de sleutelspeler het Champions League-duel aan zich voorbij laten gaan. Zijn vervanger was Díaz. Bij Leipzig koos Marco Rose zoals gebruikelijk voor Xavi Simons in de aanval. Ex-Vitessenaar Loïs Opende voerde de aanvalslinie aan.

Leipzig dacht na negentig seconden al op voorsprong te komen in de eigen Red Bull Arena. Na een afgeslagen corner haalde Xaver Schlager uit. Zijn poging mislukte volledig, maar eindigde op het hoofd van spits Benjamin Sisko: raak. De arbitrage keurde het doelpunt op discutabele wijze af voor buitenspel, vermoedelijk omdat Benjamin Henrichs Andriy Lunin een minimaal duwtje in de rug gaf. Zodoende zou hij hinderlijk buitenspel hebben gestaan: 0-0.

??????... geen goal? ????? Benjamin Sesko lijkt Leipzig op 1-0 te koppen tegen Real Madrid, maar de arbitrage keurt het doelpunt af! ?#ZiggoSport #UCL #LEIRMA pic.twitter.com/pOzj7HskNk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2024

Een volgende kans voor de Duitser volgde niet veel later. Na een schitterende aanval bediende Dani Olmo Sesko. De Sloveen schoot de bal oog in oog met de vlug uitgekomen Lunin echter tegen de Oekraïense doelman aan.

Leipzig bleef de Champions League-recordhouder in de beginfase onder druk zetten. Het resulteerde in een schietkans voor Henrichs, maar zijn harde inzet ging recht op Lunin af. Na twintig minuten was daar ook serieus doelgevaar voor Real Madrid, maar Rodrygo kwam niet lekker uit met zijn passen.

In het tweede bedrijf zette Díaz de bezoekers op fabelachtige wijze op voorsprong. De behendige linkspoot draaide knap weg bij zijn directe tegenstander, passeerde nog maar eens drie Leipzig-verdedigers en krulde de bal heerlijk in de verre kruising: 0-1.

Zo’n honderd tellen later was Leipzig alweer dicht bij de gelijkmaker. Na een splijtende pass van Henrichs kon Olmo vrij uithalen, maar de Spanjaard schoot hard op de vuisten van Lunin. In de nastoot stuitte Sesko ook op de sluitpost.

Aan de andere kant kreeg Real Madrid een levensgrote kans om de marge te verdubbelen. Na een flitsende counter en een fijne kapbeweging van Vinícius Júnior kon de aanvaller de hoek uitkiezen, maar zijn poging trof de paal. Leipzig bleef nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, waar het gezien het spelbeeld ook recht op zou hebben.

Het kreeg daar enkele kansjes toe. Na goed werk van Simons en fraai wegdraaien van Olmo, schoot laatstgenoemde wild over. Sesko was even later nog het dichtst bij de gelijkmaker, al ging daar wat onsportief gedrag van de Oost-Duitsers aan vooraf. Díaz dribbelde maar weer eens heerlijk langs enkele Leipzig-spelers, maar voelde een blessure in zijn been schieten.

Hij stopte met voetballen, maar Amadou Haidara was geenszins van plan het spel te onderbreken. Tot woede van de Real Madrid-spelers zette hij Sesko voor de keeper, maar met een geweldige reflex hield Lunin zijn doel schoon. Zo bleef de stand op 0-1 en heeft Real Madrid de beste kaarten in handen om zich te kwalificeren voor de kwartfinale.

