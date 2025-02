Real Madrid zet Oranje-international uit het hoofd en gaat vol voor zijn ploeggenoot

Virgil van Dijk zal aankomende zomer geen contract bij Real Madrid tekenen. De Nederlander heeft een aflopend contract bij Liverpool en de onderhandelingen voor een nieuwe deal zijn nog bezig. Marca weet te melden dat Los Blancos Van Dijk niet in de plannen voor volgend seizoen zien passen.

Maandagmiddag kwam The Telegraph met het nieuws dat zowel Van Dijk als Mohammed Salah zijn contract gaat verlengen bij Liverpool. Toch laat een officiële bevestiging nog even op zich wachten.

In een interview met Sky Sports zei Van Dijk vorige week dat hij nu gefocust is op het binnenhalen van grote prijzen, en dat de contractbesprekingen nu geen prioriteit hebben. Wel gaf hij aan er ‘rustig onder te zijn’.

Real Madrid zat volgens verschillende Spaanse bronnen op het vinkentouw om de aanvoerder van Oranje over te nemen, mochten de onderhandelingen op niets uitdraaien.

Daar is dus niets van waar, weet Marca te melden. De club is zeer tevreden over de ontwikkeling van Raúl Asencio. Veel geld uitgeven aan een nieuwe centrumverdediger ligt dus niet in de lijn der verwachtingen, al zal veel afhangen van de blessures van Éder Militão en David Alaba.

De club heeft eenzelfde situatie al eens meegemaakt met Alphonso Davies. De Koninklijke wilde dolgraag profiteren van zijn aflopende contract, maar de Canadese linksachter besloot toch zijn verbintenis bij Bayern München te verlengen.

Een speler van Liverpool die mogelijk wél de overstap naar de Spaanse hoofdstad maakt, is Trent Alexander-Arnold. De 25-jarige Engelsman zit ook in het laatste jaar van zijn contract en is door Real Madrid gebombardeerd tot absolute topprioriteit.