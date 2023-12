Real Madrid wint moeiteloos maar vreest voor zware blessure David Alaba

Real Madrid heeft goede zaken gedaan in de achtervolging op Girona. De ploeg van Carlo Ancelotti was in het eigen Estadio Santiago Bernabéu met 4-1 te sterk voor Villarreal. Jude Bellingham, Rodrygo, Brahim Díaz en Luka Modric namen de Madrileense doelpuntenproductie voor hun rekening. Namens Villarreal scoorde José Luis Morales.

Na een zeer dominante opening, kwam Real na 25 minuten spelen verdiend op voorsprong. Modric gaf een haarscherpe voorzet op het hoofd van Bellingham, die met zijn hoofd alweer zijn dertiende van het seizoen maakte.

David Alaba has gone off injured for Real Madrid and it’s not looking good… pic.twitter.com/26o2ex42iq — CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2023

Na dertig minuten spelen sloeg het noodlot voor Real-verdediger David Alaba toe. De 31-jarige Oostenrijker raakte geblesseerd aan zijn knie en aan zijn gezichtsuitdrukking bleek dat het om een ernstige kwetsuur gaat. Alaba is aanvoerder van Oostenrijk, dat op het EK van 2024 in de poule tegen Oranje speelt. Hoe erg de kwetsuur is, zal nog moeten blijken.

Vlak na de blessure van Alaba kwam Real op een 2-0 voorsprong. De bal viel uit een corner in de kluts voor de voeten van Lucas Vázquez, die klaar legde voor Rodrygo. De Braziliaan aarzelde niet en haalde de trekker succesvol over.

Vroeg in het tweede bedrijf kwam Villarreal terug in de wedstrijd. Een goede aanval werd oog-in-oog met Real-doelman Andriy Lunin knap afgerond door spits José Luis Morales.

Het doelpunt van de bezoekers was al gauw niks meer waard. Brahim Díaz zette na 64 minuten spelen een solo in vlak over de helft van de tegenstander. Hij dribbelde tot in de zestien van Villarreal en rondde keurig af: 3-1.

Enkele minuten later stuntelde Villarreal in de opbouw, waardoor Rodrygo diep op de vijandige helft het balbezit overnam. Hij legde klaar voor Modric, die ook een duit in het zakje deed: 4-1.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Real Madrid 17 13 3 1 27 42 2 Girona 16 13 2 1 18 41 3 Barcelona 17 10 5 2 12 35 4 Atlético Madrid 16 11 1 4 16 34 5 Athletic Club 17 9 5 3 14 32 6 Real Sociedad 17 8 6 3 11 30 7 Real Betis 17 6 9 2 2 27 8 Getafe 17 6 7 4 1 25 9 Las Palmas 17 7 4 6 1 25 10 Valencia 17 5 5 7 -4 20 11 Rayo Vallecano 17 4 8 5 -7 20 12 Osasuna 17 5 4 8 -7 19 13 Alavés 16 4 4 8 -6 16 14 Villarreal 17 4 4 9 -10 16 15 Real Mallorca 17 2 9 6 -6 15 16 Cádiz 17 2 8 7 -10 14 17 Sevilla 16 2 7 7 -4 13 18 Celta de Vigo 17 2 7 8 -9 13 19 Granada 17 1 5 11 -17 8 20 Almería 17 0 5 12 -22 5

