Real Madrid wil Man United aftroeven en gaat gas geven in strijd om Harry Kane

Zaterdag, 3 juni 2023 om 14:26 • Sam Vreeswijk

Carlo Ancelotti heeft binnen Real Madrid aangegeven dat hij Harry Kane graag aan zijn selectie zou willen toevoegen. Dat meldt The Athletic. Eind mei werd al bekend dat de Koninklijke het aantrekken van de 29-jarige Tottenham Hotspur-spits overwoog, maar nu lijkt het er dus op dat de club definitief een poging gaat wagen om Kane in te lijven.

De Engelse sportwebsite meldt zaterdag dat belangrijke personen binnen Real afgelopen donderdag een gesprek hebben gehad. Dat ging over de wederopbouw van de club, zowel aankomende zomer als daarna. Onder meer president Florentino Pérez en algemeen directeur José Ángel Sánchez waren daarbij aanwezig, net als Ancelotti.

Bronnen hebben The Athletic vervolgens gemeld dat Ancelotti gevraagd heeft om Kane komende zomer te halen. De directie gaf aan dat te gaan proberen om dat voor elkaar te krijgen, al werd er wel benadrukt dat het moeilijk kan gaan worden. Tottenham wil Kane namelijk niet per se verkopen, waardoor er een flink prijskaartje aan de Engelsman zal hangen. Daarnaast is bekend dat ook Manchester United geïnteresseerd is in Kane.

Eerder op zaterdag kreeg Ancelotti op een persconferentie nog vragen over Kane. “Harry Kane is een topspeler, maar we moeten Tottenham respecteren. Hij is een speler van Tottenham”, reageerde de oefenmeester. “Maar ik kan je garanderen dat Real Madrid volgend seizoen opnieuw een uitstekend team zal hebben.” Of de interesse in Kane iets zegt over een eventueel vertrek van Karim Benzema, is overigens niet bekend. De Franse spits werd eerder deze week hevig gelinkt aan een overstap naar de Saudi-Arabische competitie, maar even later meldde Marca dat Benzema juist bij Real blijft.