Real Madrid wil basisspeler ondanks verdenking van seksschandaal belonen met nieuw contract

Real Madrid wil het contract van Raúl Asencio spoedig openbreken en verlengen, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De 21-jarige verdediger is nog altijd verdachte in een seksschandaal, maar dat lijkt de Koninklijke niet te deren. Zij willen het contract van Asencio om één duidelijke reden openbreken.

Dinsdag werd bekend dat Asencio verdachte blijft in een zaak rond het vervaardigen en verspreiden van kinderporno. De Spaanse rechtbank weigerde het hoger beroep dat de advocaten van Asencio hadden ingediend.

Asencio zou in de zomer van 2023, samen met drie andere voormalig jeugdspelers van Real Madrid, op vakantie op Gran Canaria een sekstape hebben gemaakt en verspreid. In de video waren twee vrouwen te zien, waarvan er één op dat moment minderjarig was.

Real Madrid meldde destijds dat het ‘de juiste maatregelen zou nemen’, wanneer er meer bekend was over de zaak. Tot op heden heeft de club dat nog niet gedaan. Sterker nog, het wil Asencio nu een nieuw contract aanbieden.

Romano meldt dat Real Madrid graag zo snel mogelijk af wil van de ontsnappingsclausule in het huidige contract van de centrale verdediger. Die bedraagt momenteel vijftig miljoen euro. In het nieuwe contract wil de Spaanse grootmacht helemaal af van een dergelijke clausule.

Asencio is dit seizoen onder Carlo Ancelotti steeds vaker onderdeel van de basisopstelling. Dat heeft mede te maken met de grote personele problemen achterin. David Alaba, Antonio Rüdiger en Éder Militão liggen er momenteel uit, terwijl ook rechtsbacks Carvajal en Lucas Vázquez geblesseerd zijn.

Mede daardoor kwam Asencio dit seizoen al tot twintig duels in alle competities voor Real Madrid. Ook dinsdag in het Champions League-duel met Manchester City begint de jongeling in de basis.