Het afzwaaien van Andrés Iniesta als profvoetballer maakte de tongen los, met name in zijn vaderland. Dat de Spanjaarden grote waardering hebben voor de legendarische oud-middenvelder van onder meer FC Barcelona, blijkt wel uit een opvallend statement dat Real Madrid naar buiten bracht.

De veertigjarige Iniesta kondigde zijn afscheid maandag aan middels een video op zijn sociale mediakanalen. Een aantal van zijn voormalig trainers, waaronder Louis van Gaal, sprak zich uit over de bijzondere carrière van de kleine dribbelaar.

Dat Iniesta zijn succesvolste periode kende bij Barcelona, maakte voor diens eeuwige rivaal weinig uit. Real Madrid sprak dinsdag namelijk serieuze waardering uit voor de man die Spanje in 2010 naar de wereldtitel schoot.

Met een welkebekende 'Comunicado Oficial' meldde de Koninklijke zich op de eigen clubwebsite. "Naar aanleiding van de aankondiging door Andrés Iniesta over zijn voetbalpensioen willen Real Madrid, zijn president en zijn Raad van Bestuur hun erkenning, bewondering en genegenheid tonen voor een van de grote legendes van het Spaanse voetbal en het wereldvoetbal", zo valt er te lezen.

"Andrés Iniesta heeft met zijn voetbal en zijn waarden bijgedragen aan het verbeteren van deze sport, naast de vele titels die hij tijdens zijn carrière heeft gewonnen. Zijn iconische doelpunt in de finale van het WK in Zuid-Afrika in 2010 zal voor altijd in het geheugen van alle Spaanse fans blijven."

"Real Madrid wenst hem en zijn hele familie veel succes in deze nieuwe fase van zijn leven", besluit de regerend landskampioen van Spanje het statement vol waardering.

Iniesta maakte gedurende zijn 22 jaar lange profcarrière vooral furore bij Barcelona. De sierlijke middenvelder stamt voort uit La Masía, de machtige jeugdopleiding van de Catalanen, en debuteerde in 2002 onder Van Gaal. Later zou hij nog voor Vissel Kobe (Japan) en Emirates Club (Verenigde Arabische Emiraten) uitkomen.