Real Madrid raakt Kylian Mbappé kwijt door blessure

Real Madrid kan de komende tien dagen zeker niet beschikken over Kylian Mbappé, zo meldt Marca donderdagmiddag. De Spaanse krant voegt aan de officiële berichtgeving van de Koninklijke over de dijbeenblessure van de aanvaller toe dat het WK voor clubs op de tocht staat voor hem.

“Na de tests die vandaag door de Real Madrid Medical Services zijn uitgevoerd op onze speler Kylian Mbappé, is bij hem een spierblessure in het dijbeen vastgesteld. We wachten de ontwikkelingen af”, zo meldt Real Madrid in een kort persbericht.

Marca weet dat de Franse steraanvaller door de blessure minimaal tien dagen aan de kant staat. Komende zaterdag mist hij zeker het LaLiga-duel met Rayo Vallecano, terwijl het nog onduidelijk is of hij in actie kan komen op het WK voor clubs. De meest verkochte sportkrant van Spanje noemt het meespelen van Mbappé ‘zeer onwaarschijnlijk’.

Komende woensdag speelt Real Madrid de finale van het continentale clubtoernooi, waarin het Mexicaanse Pachuca, waar Oussama Idrissi onder contract staat, of het Egyptische Al-Ahly de tegenstander is.

Dinsdagavond ging het na een half uur spelen mis voor Mbappé. In het gewonnen Champions League-duel met Atalanta (2-3) greep hij vroegtijdig naar zijn dijbeen en gaf de aanvaller direct aan dat hij gewisseld moest worden. Rodrygo kwam binnen de lijnen voor de Fransman.

Op dat moment genoot Real Madrid een 0-1 voorsprong dankzij een doelpunt van Mbappé zelf. De rechteraanvaller van dienst scoorde al in de tiende minuut op aangeven van Brahim Díaz.

Mbappé ging door een moeizame periode bij de Madrilenen, maar hij leek juist dichter bij zijn gewenste vorm te komen. In de afgelopen vier LaLiga-wedstrijden was hij driemaal trefzeker, terwijl de spits dus ook tegen Atalanta tot scoren kwam.